Claudia Sheinbaum: menos niños reduce demanda en preescolar

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México,

, afirmó que la disminución en la matrícula de

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en el país responde principalmente a la baja en el número de niñas y niños en edad de cursarlo, derivado de la reducción en la tasa de natalidad en los últimos años.Durante suen, la Mandataria federal explicó que cada vez nacen menos menores en México, lo que impacta directamente en la"Cuando llegas a la, comparado con años previos, ya no hay la misma demanda de preescolar porque hay menos niñas y niños que nacieron", señaló.Si bien no descartó que en algunos casos pueda influir la decisión de lasdea sus hijos a esa edad, subrayó que el principal factor detrás de esta tendencia es demográfico y no necesariamente un incremento en la deserción escolar.Sheinbaum Pardo indicó que, pese a esta situación, elmantiene estrategias para combatir el abandono escolar en niveles donde es más frecuente, como secundaria y. Destacó que programas como la, impulsada en la administración del expresidente, han contribuido a reducir la deserción en preparatoria.Asimismo, resaltó la", mediante la cual escuelas, docentes y directivos dan seguimiento a estudiantes que han dejado sus estudios, incluso mediante visitas a sus domicilios, con el objetivo de reincorporarlos al sistema educativo.En cuanto al, recordó que este esy que actualmente existepara atender la demanda.No obstante, adelantó que se evaluaránpara incentivar la asistencia, al tiempo que hizo un llamado ade familia a llevar a sus hijos a la escuela desde temprana edad.