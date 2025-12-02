Claudia Sheinbaum Pardo busca una llamada con el Papa León XIV

logo pulso
Diciembre 02, 2025 12:42 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este martes que busca una llamada con el Papa León XIV para invitarlo formalmente a que visite México.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que en mayo pasado, durante la recepción de las delegaciones de los países en la Basílica de San Pedro, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, le entregó una carta donde lo invitaba a visitar México.

Destacó que recientemente, el religioso manifestó su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México.

"Estoy buscando una llamada con el Papa, lo hago público aquí, anuncio, lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión, y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. Entonces estamos buscando una llamada.

"Recuerden que cuando él toma posesión, Rosa Icela le llevó una carta de invitación a que visite México. Entonces ahora queremos formalizarla, pero todavía no hay información de si vendría a la inauguración, en el Azteca (la inauguración del Mundial de Futbol FIFA 2026), todavía no hay información. Pero sí queremos que visite México, le hicimos la invitación desde el primer día", dijo.

