Asesino del edil Carlos Manzo podría ser menor de edad: Fiscal

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que no se ha identificado aún al autor material del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, sin embargo, éste podría ser un menor de edad de entre 17 y 19 años.

En conferencia de prensa el Gobierno del Estado de Michoacán dio a conocer una serie de imágenes en las que se observa al joven, que se señala como el presunto asesino, llegando a los comercios del centro de Uruapan la noche del sábado 1 de noviembre vestido con una camiseta negra.

Posteriormente se pone una sudadera blanca, que es con la que comete el crimen. En las imágenes se observa al presunto agresor acercándose entre la multitud al lugar donde se encuentra el alcalde, al cual disparó en siete ocasiones.

El fiscal también presentó una imagen del arma utilizada en el asesinato, la cual señaló que está involucrada en un doble homicidio, el 16 de octubre, y en otro ataque, del 23 de octubre, donde murió otra persona.

Precisó que, hasta esta mañana no se había identificado al agresor y tampoco había sido reclamado su cuerpo. Se presentó una serie de fotografías con los tatuajes que tiene.

Durante la conferencia de prensa se presentaron una serie de videos en los que se ve al agresor moverse entre la multitud y acercarse al alcalde, hasta que queda a una corta distancia y le dispara. Posteriormente se ve a la gente corriendo y el hombre es abatido metros adelante.

Señaló que en este homicidio participaron al menos dos personas, el autor material, que fue abatido en el lugar.

Precisó que el ejecutor de los hechos se hospedó el día de los hechos en un hotel del centro de Uruapan.