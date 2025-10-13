Claudia Sheinbaum Pardo recorre zonas afectadas por lluvias en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió este lunes Pinal de Amoles, comunidad de Querétaro afectada por las lluvias fuertes que se registraron en días recientes.

"Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias mexicanas. Saldremos adelante", escribió la mandataria federal en sus redes sociales.

El día de ayer, domingo 12 de octubre, Sheinbaum Pardo recorrió los municipios de Huauchinango y La Ceiba, en Puebla, así como Poza Rica en Veracruz.