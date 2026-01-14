logo pulso
Claudia Sheinbaum Pardo resalta el bienestar como esencia de la 4T

La presidenta mexicana destaca la importancia del bienestar en su gobierno

Por El Universal

Enero 14, 2026 01:01 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que la "palabra esencial" de la autollamada Cuarta Transformación es "bienestar".

En su conferencia mañanera de este miércoles 14 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó los avances del programa de Vivienda para el Bienestar y acusó que no se dio justicia social a las personas mexicanas durante el periodo neoliberal.

"La Cuarta Transformación tiene en esencia, una palabra que lo define: es bienestar para las mexicanas y los mexicanos. Y si lo pensamos también, es justicia social, la que no se dio durante por lo menos los 36 años del periodo neoliberal", expresó.

La titular del Ejecutivo federal reiteró que el programa de Vivienda está muy avanzado con más de 40 mil viviendas que ya están en construcción y algunas que se están entregando.

Recordó que la meta de construcción de viviendas es de un millón 800 mil en el sexenio, además de mejoramientos y reducción significativa de los créditos.

Añadió que el sueño de la 4T es que todas las personas mexicanas tengan acceso a derechos como educación, salud, salario justo y vivienda.

