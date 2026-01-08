logo pulso
Sheinbaum arranca mañaneras en estados con enfoque en seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició en Cuernavaca un nuevo formato de conferencias

Por El Universal

Enero 08, 2026 08:47 a.m.
CUERNAVACA, Mor.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició este jueves 8 de enero sus conferencias mañaneras en los estados, para encabezar de forma directa los Gabinetes de Seguridad.

La de este día se realiza en Cuernavaca, Morelos, y continuarán realizándose las conferencias hasta febrero en todas las entidades. Para el viernes se tiene prevista en Acapulco, Guerrero.

A inicio de año, recordó Sheinbaum Pardo que este nuevo formato es para tener presencia territorial enfocada en la evaluación de las condiciones de seguridad regionales.

"A partir de la próxima semana, jueves y viernes vamos a hacer las mañaneras fuera de la ciudad. Vamos a hacer gabinetes de seguridad", señaló el pasado 2 de enero.

Sheinbaum detalló que este esquema se replicará en todo el país, con el objetivo de recorrer las 32 entidades federativas bajo el mismo formato.

El Universal

Tráiler choca contra caseta de cobro en Tepotzotlán tras intento de asalto
El Universal

Sujetos armados robaron la unidad y al huir, ante la presencia de la Guardia Nacional, se impactaron en una caseta

Lev Tahor: la secta ultraortodoxa señalada por abusos y trata de menores
El Universal

La detención en México de uno de sus integrantes reactivó señalamientos por matrimonios forzados, secuestro y delitos sexuales

Defiende CSP la soberanía de Venezuela
El Universal

Cada nación es soberana para definir el destino de recursos naturales y política exterior, afirma