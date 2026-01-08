Sheinbaum arranca mañaneras en estados con enfoque en seguridad

CUERNAVACA, Mor.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició este jueves 8 de enero sus conferencias mañaneras en los estados, para encabezar de forma directa los Gabinetes de Seguridad.

La de este día se realiza en Cuernavaca, Morelos, y continuarán realizándose las conferencias hasta febrero en todas las entidades. Para el viernes se tiene prevista en Acapulco, Guerrero.

A inicio de año, recordó Sheinbaum Pardo que este nuevo formato es para tener presencia territorial enfocada en la evaluación de las condiciones de seguridad regionales.

"A partir de la próxima semana, jueves y viernes vamos a hacer las mañaneras fuera de la ciudad. Vamos a hacer gabinetes de seguridad", señaló el pasado 2 de enero.

Sheinbaum detalló que este esquema se replicará en todo el país, con el objetivo de recorrer las 32 entidades federativas bajo el mismo formato.