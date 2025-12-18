logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum pide a la FGR informar sobre caso de Raúl Rocha

La Fiscalía General de la República anula el criterio de oportunidad concedido a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo.

Por El Universal

Diciembre 18, 2025 12:20 p.m.
A
Claudia Sheinbaum pide a la FGR informar sobre caso de Raúl Rocha

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Luego que la Fiscalía General de la República (FGR) por medio de un juez obtuvo la anulación del criterio de oportunidad que le habían concedido al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que tienen información respecto a este caso; sin embargo, debe ser la Fiscalía quien dé la información.

"Tiene que informarlo la Fiscalía, es un tema de la fiscalía y tienen que informar, pero sí tenemos información, pero a quien le corresponde informarlo es a la fiscalía", detalló durante la conferencia matutina al ser cuestionada sobre si también se encuentra prófugo de la justicia.

Rocha Cantú perdió este criterio de oportunidad el 19 de noviembre de este año, y está ligado a una organización criminal dedicada al robo de hidrocarburo y tráfico de armas.

El 15 de diciembre de este año, Octavio Alarcón Terrón, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro, quien actúa con carácter de juez de control, giró nuevamente la orden de aprehensión por delincuencia organizada, en la modalidad de los delitos de tráfico de armas e hidrocarburos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum pide a la FGR informar sobre caso de Raúl Rocha
Claudia Sheinbaum pide a la FGR informar sobre caso de Raúl Rocha

Claudia Sheinbaum pide a la FGR informar sobre caso de Raúl Rocha

SLP

El Universal

La Fiscalía General de la República anula el criterio de oportunidad concedido a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo.

Heroínas y Héroes Paisanos: programa del INM atiende a más de 463mil migrantes
Heroínas y Héroes Paisanos: programa del INM atiende a más de 463mil migrantes

Heroínas y Héroes Paisanos: programa del INM atiende a más de 463mil migrantes

SLP

El Universal

El programa Heroínas y Héroes Paisanos busca evitar abusos y garantizar la seguridad de connacionales en EU.

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump
Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump

SLP

El Universal

Hombre muere arrollado por el Tren Maya en Yucatán
Hombre muere arrollado por el Tren Maya en Yucatán

Hombre muere arrollado por el Tren Maya en Yucatán

SLP

El Universal