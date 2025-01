Sheinbaum pide no asociar a personas migrantes con violencia

Ante la amenaza de una deportación masiva del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no asociar a las personas migrantes con la violencia, e insistió en que su gobierno tiene un plan para atender a los connacionales que será presentado después.

En su conferencia mañanera de este viernes 3 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que México "es un pueblo solidario, generoso y la gente, el 99% o más de las personas emigran por necesidad".

Los migrantes, expresó, lo hacen por necesidad y buscan para sus familias una mejor vida que no pueden tener en sus lugares de origen.

"Vamos a recibir a los mexicanos"

La presidenta indicó si se llegan a dar las deportaciones, "vamos a recibir a los mexicanos y mexicanas que lleguen a nuestro país" y recalcó que solicitará a Estados Unidos que los migrantes que no sean de México sean llevados a sus países de origen.

Ya habrá momento para hablar con el gobierno de Estados Unidos, señaló. "Tenemos un plan que en su momento lo vamos a presentar", insistió al destacar el trabajo de los Consulados en territorio estadounidense para apoyar a los y las connacionales.

Indicó que Trump también ha hablado de migración legal y que "hay muchas áreas de oportunidad para poder trabajar con nuestros hermanos migrantes".

La presidenta Sheinbaum recordó que tendrá una reunión con cónsules, a quienes pidió "toda su entrega, tiempo, dedicación, humanismo, para la atención de nuestras hermanas y hermanos que viven en Estados Unidos".

Sobre deportaciones de otros países como Canadá, destacó que hay recibimiento y orientación en lugares como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).