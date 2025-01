AMLO y Sheinbaum cumplieron promesa de no incrementar gasolina: Profeco

Ante acusaciones de "gasolinazos" de la oposición, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhibió la evolución del precio de la gasolina regular, desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón hasta el 2 de enero de 2025, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y señaló que los gasolineros que "se vuelan la barda" serán exhibidos.

Iván Escalante, titular de la Profeco, aseguró que actualmente el precio de la gasolina se encuentra entre los 23.50 y los 24 pesos por litro, y acusó a "los panistas" de los "incrementos desmedidos" de los precios de los combustibles. Aseguró que Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido su promesa de no aumentar los precios del combustible.

"Los responsables de los incrementos desmedidos de las gasolinas fueron durante los sexenios panistas", dijo Escalante en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 3 de enero en Palacio Nacional.

El procurador federal del Consumidor indicó que durante el sexenio de Calderón el precio comenzó en 14.75 y finalizó en 18.10 por litro, mientras que en el de Enrique Peña Nieto llegó hasta 26.01 pesos, con un aumento de 42.8%.

Aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su promesa de no incrementar en términos reales los precios de la gasolina.

En el Salón Tesorería, el titular de Profeco mandó un mensaje a los panistas que aseguran que Morena se negó a limitar el precio de la gasolina por debajo de los 20 pesos: Mienten porque no existe registro alguno sobre dicho señalamiento.

En los tres meses de gobierno Sheinbaum, dijo Iván Escalante, el litro se encontraba en 23.95 y está ahora en 23.85 por litro, lo que indica que tuvo una disminución de 0.4%, cumpliendo su promesa de no incrementar el precio de la gasolina.

Agregó que el comportamiento del diésel ha disminuido en términos reales en los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum.

Escalante dijo que a partir de la siguiente semana se pondrán taches en las gasolineras que "se pasan en sus precios" y exhibirán a los gasolineros "que se vuelan las bardas".