Claudia Sheinbaum presenta presupuesto 2026 sin aumentar déficit

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo 8 de septiembre enviará el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 para su análisis, discusión y aprobación.

Dijo que buscará no aumentar el déficit, mantener la deuda en términos razonables y seguir la austeridad en la administración pública.

Sheinbaum mencionó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora presentará un proyecto de presupuesto que mantenga los programas sociales y la inversión pública.

"La idea es no aumentar el déficit, mantener una deuda razonable respecto al PIB, hoy está en alrededor del 50%, es de las más bajas de la OCDE hay que decirlo, mantener la austeridad republicana que ha marcado a los gobiernos de la Cuarta Transformación, reducir todavía vía cualquier gasto que no sea, que no esté relacionado directamente con los beneficios para la gente, mantener la inversión pública y los Programas de Bienestar", explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Claudia Sheinbaum indicó que nunca en la historia de México se había realizado una inversión tan grande en programas sociales.

"Este año estamos destinando 850 mil millones de pesos a los Programas de Bienestar, 850 mil millones, cerca de 2.5% del PIB nunca había habido un programa social de la magnitud, eso sin contar la inversión en educación, inversiones solo en Programas de Bienestar ¿y de dónde sale ese recurso? sencillamente de una reorientación del presupuesto, acabar con los privilegios y con la corrupción, de ahí viene esa es la orientación que tiene el secretario de Hacienda y es fundamento del movimiento que representamos".