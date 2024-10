Claudia Sheinbaum: Un vistazo a su primer día como presidenta de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó el poder el martes a Claudia Sheinbaum en una jornada en el Congreso que marcó el primer mandato de una mujer en el país.

La científica y exalcaldesa capitalina, de 62 años, asumió la presidencia con el reto de gobernar México por los próximos seis años ante el legado de un López Obrador que se marchó con altos niveles de popularidad.

A continuación, la información más reciente sobre el relevo presidencial (todas las horas son locales):

——

6:18 p.m.

Tras un acto en la plaza del Zócalo, la principal de Ciudad de México, que se extendió por casi dos horas, la nueva presidenta cerró su primera concentración de masas en la que esbozó los 100 compromisos de su gobierno. Al final del evento, Claudia Sheinbaum avanzó acompañada de su esposo hacia una de las entradas del Palacio Nacional donde seis mujeres militares le rindieron honores y ella les respondió con un saludo militar.

——

4:59 p.m.

Claudia Sheinbaum inició su segundo discurso del día sin despegarse un ápice de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, pidiendo paciencia a un Zócalo abarrotado que celebraba su toma de posesión y leyendo sus cien compromisos de gobierno. Aludió a la austeridad republicana, la condena al nepotismo y la corrupción, someterse en 2027 a la revocación de mandato o mantener su vivienda en Palacio Nacional.

También, como su precedesor, se comprometió a encontrar a los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en 2014 de la Normal Rural de Ayotzinapa, a no subir ni el precio de la gasolina, ni del gas ni de los alimentos básicos por encima de la inflación.

La única novedad fue la de género. "No llego sola, llegamos todas las mujeres de México".

——

4:44 p.m.

Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando indígena que representa el poder político y espiritual de los pueblos originarios y lo levanta al grito de "presidenta, presidenta" después de realizar una ofrenda a los cuatro puntos cardinales.

La ceremonia indígena, con representación de los 70 pueblos originarios y el afromexicano, tuvo lugar por primera vez en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como forma de rendir respeto a quienes son la principal raíz del pueblo mexicano.

"Con su guía, haremos de México una verdadera casa para todos", dijo una de las guías que lideró la ceremonia.

——

4:34 p.m.

Seria, con la banda presidencial atravesada sobre su vestido blando con bordados indígenas, Claudia Sheinbaum recibió una limpia ancestral por parte de dos guías espirituales con hojas, copal e incienso en una ceremonia en la plaza del Zócalo. "Hoy las mujeres indígenas estamos de fiesta", dijo Ernestina Ortiz Peña, la guía que dirigió la ceremonia mientras miles de asistentes levantaban sus manos al cielo. "Tú eres la voz de las que no tuvimos voz en mucho tiempo".

"Que los elementos sagrados te acompañen, que el agua bendita purifique siempre tu alma, que el aire siempre esté contigo, que nuestra madrecita tierra te bendiga siempre con esa fuerza que los pueblos indígenas traemos", agregó. "Pedimos vida, iluminación y sabiduría" para la nueva mandataria así como "resistencia y fortaleza para que gobierne con amor, con compromiso, con entereza y con humidad al pueblo de México".

——-

4:23 p.m.

La fuerza aérea de Brasil informó que el avión en el que viajaba el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentó un problema técnico tras despegar de Ciudad de México y que tendría que regresar a la capital mexicana para que pudiera cambiar de aeronave para su regreso a Brasil.

El Airbus A319 estuvo sobrevolando sobre la capital por la tarde, indicó el comunicado, que mencionó que se hicieron "maniobras de seguridad debido al problema" pero que los pilotos debía esperar a consumir en vuelo el combustible antes de poder volver al aeropuerto del que despegó.

Lula estuvo en la toma de posesión de Sheinbaum como presidenta.

——

4:15 p.m.

Claudia Sheinbaum llega al Zócalo tras un almuerzo con los líderes internacionales.

Entre música tradicional y tras ir saludando a todo el mundo a su paso, se subió al escenario para recibir el bastón de mando de las comunidades indígenas de México. La reciben solo mujeres indígenas junto a las ofrendas y le hacen una limpia con copal e incienso.

——

4:05 p.m.

"Es un honor estar con la mejor". Con esta frase resumía su alegría José Sobrevilla, de 71 años, la llegada de Sheinbaum al poder. Confía en que, además de suceder a López Obrador, ella llega con sus propios talentos. "Es una mujer concurrente con seis ideas, pero también tiene principios, es preparada y es honesta".

En la misma línea, comentó Joseline Tovar, una empleada municipal de 33 años desde el Zócalo, donde está previsto que la primera presidenta de México salga a saludar a sus seguidores esta tarde.

La principal plaza de la capital está abarrotada de personas en espera del acto. "La llegada de una presidenta mujer va a ser un antes y después en nuestro Mexico", defendió la mujer, que llegó desde el estado de Hidalgo, junto a otras 10 para la celebración. "Que sea nuestra líder y que sea nuestra voz".

——-

3:25 p.m.

Varias autoridades del continente se pronunciaron por la toma de posesión de Sheinbaum con mensajes de felicitación.

Desde la Casa Blanca, se envió un comunicado firmado por el presidente Joe Biden en el que él y la primera dama, Jill Biden, presente en el acto en Ciudad de México, deseaban un gobierno exitoso a Sheinbaum y felicitaban al pueblo mexicano por la histórica toma de posesión de su primera presidenta mujer. Aludieron, además, a las estrechas relaciones entre México y Estados Unidos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también presente en la ceremonia, publicó una foto en X, antes Twitter, con la nueva presidenta y un mensaje: "Colombia y México, una amistad progresista".

Por su parte, el también invitado mandatario chileno, Gabriel Boric, envió otro mensaje en el que dijo esperar que se fortalezca "la relación entre dos pueblos que nos queremos tanto".

Desde Venezuela, Nicolás Maduro felicitó a Sheinbaum a través de Telegram: "En esta nueva época de Multipolaridad y de cambios profundos. ¡México y Venezuela avanzaremos!".

——-

2.24 p.m.

"Soy orgullosamente mexicana. Es la que nos va a representar", celebró Lucía Ruiz, de 42 años, una madre de tres en el centro de Ciudad de México, abarrotado de seguidores de la presidenta Claudia Sheinbaum y del mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador. "Siempre hemos estado gobernados por los hombres, y piensan que no podemos, pero sí podemos. Somos las cabezas de nuestras familias".

La mujer espera del nuevo gobierno que combata los altos niveles violencia contra las mujeres, pero aún tiene dudas de que el machismo que ha permeado históricamente en el país siga condicionando en el nuevo mandato.

Para el trabajador Francisco Treviño, de 61 años, era más importante despedirse hoy de López Obrador que de festejar la llegada de Sheinbaum. Vestido con un sombrero que decía "viva México" y cargando en su hombro una gran bandera nacional, defendió que se mantenga la política social.

"Ella es la continuación. Vamos al segundo piso de esta transformación", dijo. "Estamos viendo justicia, estamos viendo igualdad...".

——-

1:56 p.m.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también presente en la toma de posesión, minimizó la situación de violencia en el estado ante preguntas de la prensa. "En todas partes existe lamentablemente el problema de violencia", dijo. "Nosotros estamos respondiendo al pueblo de Sinaloa con carácter y energía", añadió.

En su discurso ya como presidenta, Sheinbaum se hizo eco de la fórmula que mantuvo su predecesor López Obrador como estrategia de seguridad. "No regresará la irresponsable guerra contra el narco de (ex presidente Felipe) Calderón", dijo tras apostar por la atención a las causas, la inteligencia, la investigación y el fortalecimiento de la Guardia Nacional como estrategia contra la violencia.

——-

1:49 p.m.

La nueva presidenta de México salió de la Cámara de Diputados entre vítores de apoyo camino al Palacio Nacional. Desde el otro lado de la calle, la gente gritaba "¡presidenta, presidenta!" mientras Claudia Sheinbaum descendía los escalones.

Acompañada de su equipo y dos mujeres indígenas, se detuvo a tomarse fotos con uno de los asistentes antes de tomar su vehículo hacía el Palacio Nacional.

"Un gran discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, lleno de historia y de la comprensión nacional", dijo Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, a la prensa.

"Es un momento histórico," dijo Clara Brugada, alcaldesa de la Ciudad de México.

A las 17.00 de la tarde, está previsto que Sheinbaum comparezca ante sus simpatizantes en el Zócalo, la principal plaza de la capital mexicana.

——

12:20 p.m.

En un discurso en el Congreso tras asumir la presidencia de México, Claudia Sheinbaum abordó la problemática de la violencia que golpea al país y afirmó que "no regresará la irresponsable guerra contra el narco de (el expresidente Felipe) Calderón (2006-2012)".

Al delinear su estrategia de seguridad dijo que se enfocará en cuatro ejes: la atención de las causas de la violencia, las labores de inteligencia, la investigación y el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que recientemente pasó a estar bajo el control del ejército.

A su vez, la mandataria sostuvo que "es tiempo de transformación, es tiempo de mujeres". Sheinbaum, una científica y exalcaldesa de la capital mexicana de 62 años, recibió los vivas de la Cámara de Diputados tras asumir el cargo. "Por primera vez llegamos las mujeres a dirigir los destinos de nuestra hermosa nación", sostuvo.

Agregó que "durante mucho tiempo las mujeres fueron anuladas" y subrayó que por eso ahora hay que nombrarlas a todas, las que alzaron su voz y las que no, las que triunfaron y las que no. "Sólo lo que se nombra existe", dijo.

"Soy madre, abuela, científica y mujer de fe y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos", enfatizó.

Agregó que llegan al poder "las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino".

——

12:01 p.m.

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez envió un mensaje a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum: "Te deseo de corazón que te vaya bien a ti porque solo así le irá bien a nuestro querido país".

Pero también le pidió que gobierne para todos, con la verdad y sin odios ni divisiones, y que no use su administración para pagar favores electorales.

"Deseo que hagas un buen gobierno que pueda dejar atrás la elección de Estado con la que llegaste al poder", señaló Gálvez en un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, en referencia a lo que la excandidata sostuvo durante la campaña de que Sheinbaum se vio favorecida e impulsada por el gobierno del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Por favor no heredes ni repitas los odios de tu antecesor. Gobierna para todos, no sólo para los tuyos", dijo y le pidió además "demostrar que las mujeres gobernamos de manera diferente sin que ningún hombre nos mande".

——

11:47 a.m.

En su primer discurso como la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum elogió a su antecesor Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como "el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna" y el más querido.

También, dijo, para millones es "el mejor presidente de México".

Desde el podio de la Cámara de Diputados, la nueva mandataria dijo que si bien López Obrador no quiere monumentos, ni que se ponga su nombre a alguna calle, eso no será necesario porque "usted estará para siempre en el corazón del pueblo de México".

López Obrador la escuchaba a unos metros en la tribuna legislativa.

"Hasta siempre hermano, amigo, compañero Andrés Manuel López Obrador", añadió.

"Por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de la nación", dijo Sheinbaum al resaltar su rol histórico como la primera mujer que llega a la presidencia y recordó que "no llego sola, llegamos todas". La nueva presidenta ratificó la continuidad de las políticas de su predecesor y el apego a la "austeridad republicana" y el combate a la corrupción que defendió López Obrador durante su sexenio.

——

11:28 a.m.

Claudia Sheinbaum ingresa al hemiciclo entre los aplausos de los congresistas oficialistas que la reciben al grito de "Presidenta". Al subir al podio es recibida con un fuerte abrazo y un beso en la mejilla por el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum saluda a la presidenta de la Corte Suprema y juramenta como mandataria.

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande", dice Sheinbaum. Sus palabras son respondidas con vivas a la nueva mandataria

Le retiran la banda presidencial a López Obrador, quien se la entrega a la presidenta del Congreso que seguidamente se la da Sheinbaum

——

11:26 a.m.

Sheinbaum llega a la Cámara de Diputados para participar en la ceremonia en la que jurará como la primera presidenta de México.

Sheinbaum arriba a bordo de un modesto vehículo sedán gris, el cual era seguido por las calles de Ciudad de México por varios motociclistas, incluidos varios periodistas que transmitían en vivo.

La exalcaldesa, de 62 años, viajó en el vehículo con la ventanilla baja y saludando a la gente a su paso.

A su llegada a la sede legislativa junto con su esposo, la política fue recibida por una comitiva de legisladoras.

Sheinbaum sustituirá en la presidencia a López Obrador, un mandatario que deja el poder con altos niveles de popularidad.

——

11:23 a.m.

López Obrador llega al Congreso, donde los legisladores comienzan a corear "es un honor estar con Obrador". Algunos de los presentes aprovechan para acercarse a él y tomarse fotos mientras se escuchaba de fondo "¡Viva el presidente!". El ingreso de López Obrador al podio se demora porque muchos se le acercan para abrazarlo. "Honesto, valiente, así es mi presidente", corean congresistas oficialistas.

——

11:03 a.m.

El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y su esposa arriban a la Cámara de Diputados para la ceremonia de cambio de gobierno.

El político llega vestido de traje oscuro y con la banda presidencial cruzada sobre el pecho, la cual será entregada a su sucesora Claudia Sheinbaum.

——

10:50 a.m.

Congresistas del oficialismo y de la oposición comienzan a hablar ante la Cámara a la espera de la llegada de Sheinbaum y el presidente saliente López Obrador. Se espera que arriben al Congreso en unos minutos.

"La mayoría del pueblo de México está contento", afirmó el diputado oficialista Ricardo Monreal al asegurar que Sheinbaum "no llega sola, llegan las mujeres, llegan las madres".

Por su parte, el senador y líder del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, le tendió la mano a la nueva presidenta y dijo en su intervención que su organización política estaba dispuesta a trabajar junto al gobierno para "corregir el rumbo" de México.

——

10:45 a.m.

Los presidentes latinoamericanos invitados a la toma de posesión van llegando al Congreso con mensajes y saludos a México. El colombiano Gustavo Petro aseguró al entrar en la cámara que "las transformaciones son realidad". La hondureña Xiomara Castro dijo haber depositado "mucha esperanza" en Sheinbaum. Mientras el brasileño Luiz Inácio Lula de Silva levantó su puño al aire al escuchar a alguien gritar que los pueblos de México y Brasil son hermanos.

——

10:40 a.m.

Claudia Sheinbaum salió de su casa del sur de Ciudad de México en un vehículo que no podía ni avanzar por la calle al estar totalmente rodeado de seguidores que buscaban una foto o saludar a través de las ventanillas a la primera presidenta de México.

10:30 a.m.

Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, es recibida en el Congreso mexicano con gritos de "¡Fuera Piña, Fuera Piña!". La magistrada es muy criticada por el oficialismo por su total rechazo a la reforma constitucional promovida por el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador que remodela toda la judicatura y que, según opositores, va a politizar la justicia mexicana y pondrá en peligro su imparcialidad al hacer que todos los jueces sean elegidos por voto popular.

——

10:20 a.m.

López Obrador se asoma a la puerta de su casa con las manos en alto, saludando y lanzando besos a cientos de simpatizantes que esperaban en las puertas de su domicilio al sur de la capital, donde volvió a dormir el lunes después de seis años en el Palacio Nacional.

Minutos después, salió en su vehículo con destino al Congreso mexicano en un sedan blanco que apenas podía avanzar por la cantidad de personas que se habían dado cita en su domicilio y por las calles para saludarlo.

——

9:50 a.m.

En su intervención durante la sesión especial del Congreso mexicano Reginaldo Sandoval Flores, diputado del Partido del Trabajo —uno de los socios del oficialista Morena— destaca que Sheinbaum "no es cualquier mujer" en llegar a la presidencia, además es "una mujer de izquierda, hecha en la izquierda, formada en la izquierda, con principios de izquierda".

De hecho, Sheinbaum tiene un pasado más dogmático que el de López Obrador y el mandatario colombiano Gustavo Petro fue quien lo enfatizó al llegar a la Ciudad de México.

Según dijo en un encuentro con la prensa, fue "colaboradora" de la guerrilla colombiana M-19. "Muchos mexicanos vinieron a ayudarnos y entre esos Claudia", afirmó. "Para los que no les gusta esa historia, el M-19 ha dado dos presidentes", dijo refiriéndose a él también.

El equipo de Sheinbaum no contestó de manera inmediata esos comentarios.

——

9:40 a.m.

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, llega al Congreso mexicano sin hacer comentarios, pero saluda a la prensa.

——

9:05 a.m.

Comienza la sesión en el Congreso mexicano previa al acto de toma de posesión de Sheinbaum.

——

9:10 a.m.

Clara Brugada, nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, llega a la Cámara de Diputados con Layda Sansores, gobernadora de Campeche; Mario Delgado, el nuevo secretario de Educación Pública, y Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora. Los políticos se detienen un momento en el escalón para que les tomen fotos antes de entrar a la cámara.

——

7:25 a.m.

Desde el amanecer varios cientos de policías con escudos plásticos se apostaron en los alrededores del Congreso, en el centro de la capital mexicana, para resguardar el área. En algunos puntos fueron colocadas vallas de metal y rejas.

Grupos de manifestantes a favor y en contra del gobierno se aglomeraron en las cercanías del Legislativo. Hubo algunos forcejeos entre los manifestantes y la policía que los fue empujando para cerrarles el paso.

En una ceremonia en la sede del Congreso Sheinbaum hará una promesa de cumplimiento de la ley, como lo dicta la Constitución, en un acto que se llama "toma de protesta". Después recibirá la banda presidencial y en la tarde dirigirá un mensaje al pueblo mexicano en el Zócalo de la Ciudad de México.