Claudia Sheinbaum resalta avances en seguridad en nuevo spot

Claudia Sheinbaum anuncia la construcción de viviendas dignas y aborda los desafíos con la administración de Donald Trump en su gobierno

Por El Universal

Agosto 27, 2025 01:58 p.m.
Claudia Sheinbaum resalta avances en seguridad en nuevo spot

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En un nuevo spot, rumbo al primer informe de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "vamos por el camino correcto", y destacó la estrategia de seguridad.

En el video, flanqueada por mujeres elementos de la Guardia Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que los homicidios dolosos tuvieron una reducción de 25%, mientras que los delitos de alto impacto disminuyeron 20%.

"Nuestra estrategia de seguridad consiste en cuatro ejes: atención a las causas; más y mejor Guardia Nacional; inteligencia e investigación; y coordinación. En el primer año, los homicidios dolosos bajaron en 25% y los delitos de alto impacto en 20%.

"Construir la paz es un trabajo de todos los días, abrazando a los jóvenes y con cero impunidad. Vamos por el camino correcto, la transformación avanza", expresó en el spot la Presidenta.

"Hoy sale el de seguridad, está muy bonito", dijo Sheinbaum en su mañanera, al agradecer a las mujeres de la Guardia Nacional que la acompañaron en el video.

En su conferencia mañanera de este miércoles 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mostró otro spot que destaca que en 2025 se construyeron 200 mil viviendas dignas para familias mexicanas que ganan entre uno y dos salarios mínimos, "y vamos por un millón más".

Además, otros videos que refieren la ampliación de los espacios para estudiantes de preparatoria y los retos con la administración estadounidense de Donald Trump.

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum anuncia la construcción de viviendas dignas y aborda los desafíos con la administración de Donald Trump en su gobierno

