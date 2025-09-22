logo pulso
Claudia Sheinbaum respalda a Lula tras condena a Bolsonaro

Claudia Sheinbaum respalda a Lula y se abstiene de comentar sobre la situación judicial de Bolsonaro.

Por El Universal

Septiembre 22, 2025 01:35 p.m.
A
Claudia Sheinbaum respalda a Lula tras condena a Bolsonaro

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien recientemente fue condenado a 27 años de cárcel por golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, actual mandatario de Brasil.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que su gobierno no tiene por qué tomar una posición.

"Es decisión de Brasil, no tenemos por qué tomar una posición, pero es una decisión de la Corte de Brasil", mencionó.

"Todo nuestro apoyo al presidente Lula, eso es independiente de opinar sobre un juicio en particular en Brasil. Queremos mucho al presidente Lula y todo nuestro apoyo", expresó la Presidenta.

