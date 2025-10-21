logo pulso
Claudia Sheinbaum se reúne con CEO de Mazda para hablar de inversiones en México

Por El Universal

Octubre 21, 2025 08:23 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una reunión con el director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro, con quien abordó temas relacionados con las inversiones de la empresa automotriz en México y el Plan México.

A través de sus redes sociales, la Mandataria detalló que el encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional, donde también participaron integrantes del equipo directivo de la compañía japonesa.

"En Palacio Nacional recibimos al director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro y su equipo; hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México. La economía está fuerte", escribió la presidenta.

Cabe recordar que, en el Plan México se señala que, en el sector automotriz y de electromovilidad, se prevé un incremento de 10 % en la producción de vehículos para consumo nacional y aumentar al 15 % el contenido nacional de vehículos de fabricación mexicana hacia 2030.

Este martes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que en la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, "México tendrá un mejor acuerdo comercial" esto a que se cumplan los 90 días de prórroga para la imposición de aranceles, entre ellos al sector automotriz.

