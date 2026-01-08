Claudia Sheinbaum se reúne con Elsa Aguirre, leyenda del cine de oro mexicano en Morelos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Durante gira por Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con Elsa Aguirre, actriz de la época del cine de oro mexicano, quien actualmente tiene 95 años.

"En Morelos, conversamos con Elsa Aguirre, ícono del cine de oro mexicano; ejemplo de gran fortaleza", escribió la Presidenta en sus redes sociales.

Aguirre, una de las últimas divas vivas del cine de oro, ha protagonizado largometrajes al lado de personalidades como Pedro Infante, Ignacio López Tarso y Silvia Pinal.

Con una trayectoria de más de siete décadas, la primera actriz debutó en el séptimo arte en el año de 1946, al lado de su hermana, Alma Rosa, en el largometraje "El sexo fuerte" de Emilio Gómez Muriel. Posteriormente, forjó una carrera que supera los 40 filmes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Originaria de Chihuahua, Elsa Irma Aguirre Juárez, nombre completo de la diva, participó en películas como "Ojos de juventud" de 1948, con Joaquín Pardavé, "Lluvia Roja" de 1949, "Una mujer decente", en 1950 y "Cuatro noches contigo" en 1951, por mencionar algunas.

En el año 2003 recibió el premio Ariel de Oro, el máximo galardón honorífico otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) a figuras destacadas por su amplia trayectoria y contribución excepcional al cine mexicano.

La actriz se ha consolidado como una de las figuras más representativas del cine nacional, al lado de grandes divas como María Félix, Dolores del Río, Miroslava Stern y Silvia Pinal.