Claudia Sheinbaum se reúne con empresarios en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- Por segunda ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este martes un encuentro en Palacio Nacional con representantes de empresas nacionales y extranjeras.

Además, se reunió con asociaciones que participan en la operación de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"Por segunda ocasión, conversamos con empresas nacionales y extranjeras, así como organismos y asociaciones que participan en la operación de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles", dijo en sus redes sociales.

En la reunión estuvo presente Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; el general lsidoro Pastor, director del AIFA; Roberto Velasco, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí