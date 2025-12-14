Claudia Sheinbaum supervisa abasto de medicamentos en hospital del IMSS en Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chih., diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una visita sorpresa al Hospital Regional No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, con el objetivo de supervisar directamente el abasto de medicamentos y dialogar con el personal encargado de la farmacia hospitalaria.

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió imágenes del recorrido, en las que se le observa saludando a médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y trabajadores administrativos del nosocomio.

"Caí de sorpresa al Hospital Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez para conocer el abasto de la farmacia; conversamos con las y los encargados. Vamos cada día mejorando la entrega de medicamentos en todas las instituciones de salud", escribió la presidenta Claudia Sheinbaum.

La visita se da en el marco de la estrategia del gobierno federal para fortalecer el sistema público de salud y garantizar el acceso oportuno a medicamentos, una de las principales demandas de la población usuaria.

De acuerdo con el mensaje de la presidenta, estas supervisiones buscan detectar áreas de mejora directamente en campo y acelerar la solución de rezagos históricos en el suministro.

Como parte de su política de salud, Sheinbaum ha impulsado acciones orientadas a consolidar un sistema más eficiente y cercano a la gente. Entre ellas destaca el programa de Farmacias del Bienestar, cuyo objetivo es ampliar los puntos de acceso a medicamentos gratuitos, especialmente en comunidades con alta demanda y menor cobertura.

Además, la presidenta ha reiterado que la mejora en la compra, distribución y logística de medicamentos es una prioridad transversal para todas las instituciones del sector salud, incluyendo IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, con énfasis en la transparencia y la planeación centralizada.

El pasado 12 de noviembre, la mandataria federal informó que varias farmacéuticas ya se encuentran sujetas a procedimientos administrativos que les impedirán participar en la próxima licitación de compra de medicamentos, tras haber incumplido con los contratos de entrega establecidos por el gobierno.

Estas acciones derivan del llamado que realizó su administración en septiembre, cuando se advirtió a 32 empresas que no habían entregado los fármacos comprometidos que tendrían hasta finales de ese mes para cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, pese al ultimátum, algunas compañías no realizaron las entregas, lo que dio pie a que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno iniciara los procedimientos sancionatorios correspondientes.

A la fecha van 74 días desde que el gobierno federal había informado de que haría público las empresas que hayan incumplimiento con la entrega de medicamentos, sin embargo, no las han dado a conocer los nombres.