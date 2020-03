Clausuran laboratorios de pruebas de Covid-19 en Tamaulipas y Oaxaca

Tres laboratorios privados en Tamaulipas y Oaxaca fueron clausurados por realizar sin la certificación correspondiente las pruebas del coronavirus (Covid-19) y por no exhibir el precio de dicho servicio.

Tamaulipas

En Tampico, dos laboratorios privados de la empresa "Lister Laboratorios" fueron clausurados por personal de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) por realizar sin la certificación correspondiente las pruebas del Covid-19.

Después de la clausura de los laboratorios, el director general de Coepris, Óscar Villa, informó que existe una irresponsabilidad profesional porque los resultados tampoco eran reportados a la Secretaría de Salud de Tamaulipas, como lo indica la normatividad.

La práctica fue detectada luego de que una mujer originaria de Tampico difundió en las redes sociales un video donde aseguró que era portadora del virus, pero la Secretaria de Salud no tenía ningún registro.

Ante ello, iniciaron las investigaciones, mientras que la mujer ya se encuentra bajo supervisión del sector salud, practicándole los exámenes médicos del Covid-19. Óscar Villa explicó que las áreas clausuradas de ambos laboratorios fueron solo donde realizaban las pruebas.

Aseguró que en la lista de laboratorios certificados por el gobierno federal sólo aparecen dos laboratorios privados ubicados la Ciudad de México, mientras que los demás son laboratorios de los gobiernos estatales. Según las indagatorias, ya se habían realizado unos 80 estudios, con un costo de 2 mil 300 pesos por cada prueba.

Oaxaca

En el caso de Oaxaca, la Procuraduría Federal del Consumidor en Oaxaca (Profeco) impuso sellos de suspensión al Laboratorio Juárez S-A. de C.V. por no exhibir el precio del servicio de aplicación de la prueba de detección del coronavirus Covid-19, tras recibir cuatro denuncias en contra.

La Profeco informó que se realizaron dos visitas a este laboratorio particular; en la primera se le exhortó a exhibir al público el precio de la prueba, pero en una vista de verificación posterior, al percatarse que se continuaba con la práctica de ocultar información al consumidor, se le colocaron los sellos de suspensión.

Tras esta medida, el establecimiento regularizó la situación y luego del procedimiento administrativo, se retiraron los sellos.

"Profeco informa que, ante cualquier conducta o práctica desleal o abusiva de cualquier proveedor, estaremos atendiendo como corresponde", refirió.