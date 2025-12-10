CNDH consolida protección a derechos humanos: Rosario Piedra

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- Para la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, México atraviesa una etapa histórica de grandes avances en la consolidación de los derechos humanos.

"Lo alcanzado en los últimos años es innegable y refleja el compromiso del Estado con la igualdad, con la justicia y con la democracia. Este progreso contrasta con las décadas pasadas, marcadas por prácticas autoritarias que vulneraron sistemáticamente los derechos fundamentales, normalizaron el despojo de recursos naturales y el empobrecimiento del pueblo y lo privaron del derecho de elegir a sus gobernantes", dijo.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Piedra enfatizó que el organismo ha trabajado con convicción para darle a la Comisión lo que siempre debió de ser su esencia y razón de ser: el carácter de auténtica defensoría del pueblo, sensible a las desigualdades, capaz de escuchar a quienes históricamente no habían tenido voz.

"Hoy podemos estar orgullosos de que hemos evolucionado hacia una Comisión que no sólo reacciona frente a las violaciones a derechos humanos, sino que las previene, que no se conforma con engrosar el número de quejas que atiende y de recomendaciones que emite, sino que todos los días trabaja para que ambas se reduzcan a tal punto que el respeto a los derechos humanos sean una normalidad cotidiana", manifestó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseguró que los principios con los que se rige la Comisión Nacional son la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, igualdad y transparencia.

"Son compromisos que esta institución vive y lleva consigo cada vez que atiende a una víctima y entra a una comunidad, cuando escucha a una madre que busca a su hijo o hija, cuando dialoga con quienes han enfrentado situaciones de discriminación o violencia. Cada recomendación, cada acompañamiento, cada acción preventiva refleja esa responsabilidad indeclinable, señaló Piedra.

Indicó que este miércoles finalizaron los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, y que la CNDH ha fortalecido su labor para prevenir, atender y visibilizar estas violencias, convencida de que la igualdad sustantiva es una condición para la justicia y para la paz social.

"A esto se suma nuestro compromiso con los pueblos y comunidades indígenas; con las personas defensoras de derechos humanos; con la niñez y las juventudes, con las personas mayores, con quienes viven con alguna discapacidad, con quienes han sido marginados o marginadas por razones económicas, de identidad o género. En estos más de cinco años de gestión, hemos acreditado, con hechos, lo que desde un inicio comprometí: que esta Comisión estaría del lado del pueblo", añadió.

La CNDH ha perdido relevancia en el cumplimiento de su mandato, consolidándose como una institución que en lugar de velar por los derechos humanos, funge como un mero órgano de respaldo gubernamental, destacó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),

"El organismo persiste en respaldar públicamente políticas gubernamentales contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos. Esta lógica queda bien plasmada en el comunicado en el que, sin ningún reparo, la Comisión Nacional defiende que su papel no es ser un contrapeso al gobierno, afirmando que esto es un ´invento y demagogia´".

En un balance elaborado por la ONG, señaló que es notable la omisión de la institución frente a dos de las principales problemáticas en materia de violaciones graves a los derechos humanos: la práctica de la tortura y la crisis de desapariciones, ante la cual no solo ha mostrado su respaldo al gobierno, sino también ha minimizado su magnitud y ha arremetido contra el escrutinio internacional.

"La CNDH ha llegado al punto de afirmar que la violencia vinculada a estas y a las detenciones arbitrarias ha mostrado una tendencia a la baja, aun cuando las propias cifras oficiales demuestran un aumento de personas desaparecidas", señaló.

Externó que en el marco del inicio del procedimiento establecido en el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (Comité CED), la institución nacional emitió un amplio comunicado replicando el discurso del gobierno federal.

"Rechazó la responsabilidad estatal frente a las desapariciones, desacreditando a dicha entidad de la Organización de las Naciones Unidas; y defendiendo al Estado mexicano frente a lo que denomina ´esfuerzos de medios de comunicación, espacios mediáticos y de opinión´ para "generar una visión acotada y políticamente interesada sobre las causas de las desapariciones", manifestó.

Mencionó que durante 2025 y hasta la fecha, la CNDH reportó en su Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos (SNA) haber registrado un total de 980 expedientes de queja en los que se denunciaba a las Fuerzas Armadas como responsables, y haber concluido 504 por haber determinado que no se acreditaron violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, expresó que, en contraste con esas cifras, la Comisión emitió sólo una recomendación general a las Fuerzas Armadas, dirigida a la Sedena, y 11 por violaciones graves, dirigidas a la Sedena y la Semar.

Agregó que, de ellas, la recomendación general se relaciona con violaciones por la falta de acceso a la salud a un militar en retiro, mientras que las relativas a violaciones graves se relacionan con actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales principalmente.

Y precisó que 5 de las 12 recomendaciones a las Fuerzas Armadas tratan sobre hechos ocurridos entre los años 2010 y 2013.

"Se observa que casi la mitad de las recomendaciones emitidas en el año se relacionan con hechos previos a la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue designada la presidenta de la CNDH; mientras que el organismo solamente emitió una recomendación a la Sedena por hechos suscitados durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, relacionada con acontecimientos acaecidos el 1 de octubre de 2024, el primer día de su mandato, en la que fueron privadas de la vida por elementos militares cuatro personas en movilidad, incluida una niña, y una docena más fue herida .

"Por otro lado, se hace notar la omisión del organismo de revisar en sus recomendaciones la actuación de las fiscalías en torno a la investigación de los hechos violatorios", resaltó.