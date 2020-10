CNDH emite primera recomendación por abusos cometidos por la GN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la primera recomendación por violaciones a derechos humanos atribuibles a elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes en enero apedrearon y golpearon con toletes a migrantes que ingresaron a México para intentar llegar a Estados Unidos.

La CNDH acreditó que los elementos de la GN y del Instituto Nacional de Migración (INM) cometieron actos que violentaron los derechos de los extranjeros, quienes primero fueron golpeados y posteriormente trasladados a una estación migratoria.

"Este Organismo Nacional constató que el 20 y 23 de enero de 2020, personas migrantes que intentaban ingresar a México por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, fueron agredidas con piedras, toletes y escudos por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional (GN) a fin impedir su avance, siendo detenidos y trasladados a una estación migratoria", indicó la CNDH en su recomendación.

En el documento, con el folio 50/2020, la CNDH informó que su investigación "permitió contar con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal, trato digno, así como al interés superior de la niñez y de la adolescencia, atribuibles a elementos de ambas dependencias (GN e INM)".

Agregó que el INM vulneró los derechos de las víctimas porque permitió que la GN revisara y detuviera a personas en contexto de movilidad, además de que en la detención hubo un uso arbitrario y excesivo de la fuerza.

Por todos estos motivos la CNDH en su comunicado recomendó a Francisco Alfonso Durazo Montaño, encargado todavía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a colaborar en el seguimiento de la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos de la GN, así como diseñar y aplicar un protocolo de actuación que considere los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza de la institución.

Además de otorgar reparación integral del daño causado a las víctimas, incluyendo una compensación justa y suficiente.

También recomendó impartir al personal del 21/o Batallón de la GN un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el respeto a la seguridad jurídica, integridad personal e interés superior de la niñez y de la adolescencia, delimitando las funciones que, por mandato de ley, puede realizar al colaborar con el INM.

Alfonso Durazo con un pie afuera de la SSPC. El pasado martes Alfonso Durazo Montaño presentó su renuncia formal a la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para participar como candidato de Morena por la gubernatura de Sonora.

La semana pasada, Alfonso Durazo presentó su último Informe mensual de incidencia delictiva en Palacio Nacional.

"Esto no se acaba hasta que se acaba, pero en este momento puedo decir que he decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del estado, consecuentemente presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el presidente de la República", anunció en una de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.