CNDH se excedió en recomendación sobre INE al invadir facultades

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- El senador Ricardo Monreal afirmó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se excedió con la recomendación que emitió al Instituto Nacional Electoral (INE), pero aclaró que su bancada no pedirá la renuncia de su titular Rosario Piedra Ibarra.

En entrevista, el líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado exhortó a la CNDH a conducirse de manera institucional y no invadir esferas de competencia de otros órganos o poderes.

"La CNDH, lo digo con toda responsabilidad, se excedió en sus facultades y funciones. La autoridad, atendiendo el principio de legalidad, sólo puede hacer lo que la Constitución y la ley le permiten. Yo creo que la CNDH y su titular deberían actuar con más prudencia", remarcó.

Ricardo Monreal recalcó que la bancada de Morena no se pronuncia por la renuncia de la titular de la CNDH y mucho menos por una actitud que raye en lastimar a la comisión.

"Nosotros no estamos buscando tampoco una actitud de denostación o de renuncia, no lo estamos haciendo, en el grupo parlamentario de Morena no se ha planteado la renuncia, porque todo lo hacemos en consenso. Pero sí debe de tener cuidado porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano muy importante para la vida del país y tiene que estar enfocado en su trabajo principal, que es mucho, y no introducirse ni invadir esferas de competencia de otros órganos y otros poderes".

El presidente de la Jucopo anunció que la presidenta de la CNDH comparecerá próximamente ante la Cámara Alta y solo falta que el pleno defina la fecha y la hora.

Sobre el anuncio del presidente del INE, Lorenzo Córdova, de que el instituto interpondrá una controversia constitucional en contra de la CNDH por la recomendación emitida, el político zacatecano pidió esperar a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después valorar las consecuencias jurídicas que procedan.

El coordinador de Morena no descartó que la Jucopo pueda hacerle un extrañamiento a la CNDH por extralimitarse, pero pidió esperar a la resolución del máximo tribunal del país.