CNTE: Sin solución, no rodará el balón

Ciudad de México.- Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon este viernes para protestar por los compromisos incumplidos por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, rechazaron el aumento salarial de 9% y reiteraron que, de no haber solución, habrá una huelga nacional y boicotearán el Mundial 2026.

Antes de comenzar la marcha desde el Metro San Cosme hacia el Zócalo, el líder de la Sección 9 de la CNTE, Pedro Hernández, acusó a Mario Delgado de incumplir con sus demandas y advirtió que "si no hay solución, no rodará el balón", ello a menos de un mes de la inauguración de la Copa del Mundo.

Hernández dijo que el 15 de mayo, Día del Maestro, no es de fiesta, es de lucha y de protesta, y recordó las demandas, como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el aumento salarial de 100% al sueldo base, la eliminación de la reforma educativa y la democracia sindical.

Rodeado por dirigentes y maestros de secciones de estados como Michoacán, Morelos, Oaxaca y Guerrero, entre otras, apuntó: "Nosotros vamos a ir a una huelga nuevamente porque no están resueltas las demandas y no es metáfora decir que si no hay solución, no rodará el balón".

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En el Día del Maestro, docentes de varios estados salieron a las calles para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.