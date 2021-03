Cofepris reitera riesgo de aplicarse vacunas falsas

Ante los reportes de una posible vacunación ilegal contra Covid-19 a empleados de una empresa en el estado de Campeche, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reiteró el riesgo de aplicarse cualquier supuesta dosis contra la enfermedad respiratoria en espacios, laboratorios, hospitales y clínicas no designadas por la autoridad, agregó que existe una investigación en curso.

A través de un comunicado, la Cofepris informó que realizará cinco acciones para verificar si en realidad se vacunó a personal de una empresa y en caso de ser cierto, qué contenían las supuestas vacunas.

"Un grupo de verificadores de la comisión se trasladó al estado de Campeche para llevar a cabo las acciones de vigilancia sanitaria correspondientes. A través de la estrecha colaboración con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche (Copriscam), Cofepris evaluará las acciones, visitas y atención a denuncias presentadas por el personal verificador de este estado, a fin de sumar esfuerzos entre ambas comisiones", señaló la reguladora.

Agregó que se atenderá la solicitud de la FGR y se llevarán a cabo pruebas farmacopéicas aplicables a los productos falsamente embalados como vacunas para conocer las características físico-químicas de los viales.

Es importante destacar que las pruebas serán realizadas bajo las condiciones de conservación determinadas por la FGR, que tiene a su resguardo dicho viales.

Además, la Cofepris estableció un grupo de farmacovigilancia activa dedicado a este caso, el cual cuenta con una clara identificación para reportes relacionados con la inmunización no autorizada reportada.

"Se exhorta a las personas que se hubiesen aplicado alguna supuesta vacuna fuera de unidades autorizadas a reportar cualquier reacción adversa o molestia, para lo cual se pone a su disposición nuestra plataforma e-Reporting, y solicita identificar su notificación con la palabra "Campeche" en la descripción de las manifestaciones.

Finalmente, remarcó que la Dirección de Asuntos Internacionales de Cofepris y la secretaría de Salud han establecido una línea de comunicación directa con el Ministerio de Salud de Rusia, para la coordinación de un mecanismo conjunto que controle el movimiento de las vacunas en el trayecto de Rusia a México y dentro de nuestro país.

"Cofepris reitera que los productos mencionados se presume son falsos, y le recuerda a la población que cualquier vacuna contra la Covid-19 que se encuentre en el país y no forme parte de la estrategia nacional de vacunación representa un riesgo, ya que no cuenta con las revisiones necesarias, ni puede confirmarse su calidad, seguridad y eficacia".

La comisión a cargo de Alejandro Svarch subrayó que por el momento en México, la vacuna no puede ser vendida o importada por ningún particular o empresas, llamó a la población a denunciar en caso de que algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta ofrezca estos productos.