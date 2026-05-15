Colectivo localiza nuevo campo de extermino en Tamaulipas

REYNOSA, Tamps., mayo 15 (EL UNIVERSAL).- Un nuevo

fue localizado por el

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en Tamaulipas enSe trata dedonde se encontraban, así como diversas prendas de vestir.En el operativo participaron integrantes de lade Personas, personal de lay elementos de la, así como integrantes del colectivo.Fue así como se encontraronconcerca dedonde se supone,Se encontraron además seiscon, ropa, zapatos, pulseras y unade Tamaulipas.El Colectivo dio a conocer que en el lugar detectaron, pantalones, sudaderas, shorts, botas yque podrían ayudar en laUno de los hallazgos que más llamó la atención fue unadonde presuntamente se localizaron, además de unay una placa colocada en un fémur.El colectivo hizo un llamado apara revisar las prendas y objetos encontrados, y en caso de reconocer alguno, acudir ante laen Personas Desaparecidas para solicitary avanzar en posibles.Para tal efecto, es necesario contar conpara facilitar los procesos de