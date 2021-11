Colectivos feministas de Sonora exigen justicia para Marisol Cuadras

HERMOSILLO, Son., noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Colectivos feministas de Hermosillo y Cajeme protestaron para exigir justicia para Marisol Cuadras, quien perdió la vida en el ataque armado en el palacio de Guaymas.

La joven de 18 años de edad, integrante de la colectiva Feministas del Mar, el 25 de noviembre, participaba en una manifestación pacífica por el Día Internacional por la Eliminación de Violencia contra las Mujeres.

Hombres armados dispararon y lanzaron granadas contra autoridades del municipio.

En el lugar murieron tres personas: Lucero Marisol Cuadras, Antelmo, un escolta de la alcaldesa y un presunto delincuente.

Además, el subdirector de comunicación social del ayuntamiento resultó herido de bala en brazo y pierna, y la activista Jovana Alexandra, de 18 años de edad, recibió un balazo en la pierna; ambos han sido reportados estables de salud.

Este domingo integrantes de diversos colectivos realizaron protestas por su asesinato. No hubo pintas ni destrozos, solo silencio y dolor.

Marea Verde Sonora, Niñas Feministas MX, Las de Abajo, Colectiva Juvenil, Feministas del Desierto y Tendedero de Agresores Sonora, convocaron a una protesta pacífica en la puerta de Palacio de Gobierno.

Colocaron pancartas de protesta con fotografías de Marisol y encendieron veladoras.

Hicieron breves pronunciamientos, pero en las pancartas y cartulinas que pegaron en Palacio de Gobierno se pudo leer: ¡Exigimos justicia!, ¡El Estado me asesinó! ¡Justicia para Marisol!, ¡Nos falta Marisol!, ¡Hoy no están todas nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar, justicia Marisol!

"Alto a la inseguridad en Guaymas!, ¡Justicia para Marisol, no olvidamos ni perdonamos!, ¡Ni soy histérica ni estoy menstruando, grito porque nos están asesinando!", expresan algunas de las consignas feministas.

En Cajeme, un grupo de feministas marcharon por las calles para exigir justicia por el asesinato de Marisol Cuadras.