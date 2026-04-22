Colectivos presentan juicio político contra Rosario Piedra en la Cámara de Diputados

Colectivos de búsqueda de personas presentaron la solicitud de tres juicios políticos contra Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por solapamiento, encubrimiento y falta de cumplimiento de sus funciones.

Acciones de la autoridad

Dichas solicitudes fueron entregadas a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, acompañados de la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, y anunciaron que este miércoles recibirán otra que viene en camino desde Guanajuato; además, prometieron que los colectivos presentarán "demandas en cascada" en los próximos días, en contra de la titular de la Comisión.

"Esta es una herramienta al servicio de las víctimas, de las personas buscadoras, de sus familiares y de todas las víctimas de violaciones de derechos, de estos crímenes de lesa humanidad", comentó Ballesteros.

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¿Qué declararon los familiares y defensores?

Antes, en conferencia de prensa, Alejandra Galván, quien busca a su hermano Adrián Galván desde 2012, denunció que el gobierno federal no tiene la infraestructura ni los recursos para "resolver el tamaño de esta crisis"; y la CNDH sólo bloquea a los colectivos de búsqueda y a las víctimas.

"La CNDH es una herramienta que usan para frenar las denuncias contra el Estado mexicano, nuevamente se lo decimos, la están mal asesorando (a la presidenta Sheinbaum)... Vemos un gran desinterés y apatía por el gobierno mexicano, podríamos decir más adjetivos, pero por su alta investidura no lo vamos a hacer, realmente nos urge ver acciones con resultados favorables para los que queremos localizar a todos nuestros familiares", dijo.

En su turno, Joel Flores Prudencio, quien busca a su hijo Jonathan Flores, desaparecido el 13 de septiembre de 2013, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, también lamentó la apatía del gobierno federal y la falta de ayuda para buscar a sus familiares desaparecidos.

"Es lamentable ver la apatía que hay por parte del gobierno, ya que desafortunadamente no tenemos la protección necesaria para poder llevar a cabo esta labor, este trabajo que le corresponde al gobierno, tenemos que hacer las funciones que le corresponderían al gobierno, de buscar, pero no buscan, tenemos que buscar nosotros", expresó.

Rosalinda Pimentel, defensora de Derechos Humanos, forma parte de un colectivo que apoyan a personas víctimas de desaparición, y afirmó que "la presidenta de la República, hoy ha hecho caso omiso, igual que lo hizo su antecesor, de todas las circunstancias que nos colocan en riesgo a toda la población".

"Hoy, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha convertido en un teatro, y en un teatro de marionetas que se mueven para complacer y para acompañar al gobierno y a las instituciones, y a las instancias, no a la ciudadanía, y entendamos cuál es su trabajo, su trabajo es brindarnos las condiciones para el ejercicio pleno de nuestros derechos, denunciar y recomendar acciones para que pueda hacer esto posible", expresó.