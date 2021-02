Colosio Riojas se hace víctima para ser candidato: abogado

El abogado Enrique D. Ogaz, quien denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que Luis Donaldo Colosio Riojas estaba simulando vivir desde hace más de un año en Monterrey para contender por la alcaldía regiomontana, cuando realmente hasta hace dos meses residía en Santa Catarina, expresó que el diputado local de MC con licencia pretende hacerse la víctima para que le permitan violar la ley, escudándose en lo mediático de su apellido, sin tener ningún mérito.

Enrique D. Ogaz señaló que, harto de que los políticos de cualquier partido se burlen de los ciudadanos, luego que en noviembre del 2020 se publicó un reportaje donde se informó que Colosio Riojas, quien hablaba de su interés de ser candidato por Monterrey, residía en Santa Catarina, lo cual se documentó con videos sobre sus entradas y salidas su casa en dicho municipio, acudió con dicho material ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para solicitar que se iniciara una investigación, porque la ley establece como requisito un año de residencia.

Posteriormente, expresó Ogaz, fue a la presidencia municipal de Monterrey para advertirles que ni se les ocurriera otorgarle constancia de residencia a Colosio Riojas, porque vivía en Santa Catarina. El aspirante de MC, agregó el abogado, fue el 25 de enero a solicitar el documento referido a fin de registrase como candidato, para lo cual llevó un acta de nacimiento y una credencial de elector, con domicilio en Monterrey desde hace varios años.

Sin embargo, aseveró el abogado, hay personas que tienen la credencial expedida en un lugar, pero tienen años de vivir en otra parte, por lo cual las pruebas idóneas para comprobar un domicilio son los recibos de servicios como agua, luz o gas, y una vez Colosio Riojas los proporcionó, resultó que, durante 2018, 2019 y 2020, los recibos referían consumos en cero o muy bajos.

Ante este hecho, señaló Ogaz, el municipio "por mi insistencia" le notificó a Colosio que sólo pudo acreditar una residencia de dos meses, y éste presentó un recurso de inconformidad, y cuando policías del municipio fueron entregarle una notificación, en la caseta de la colonia donde vive el diputado con licencia, no los dejaron pasar, cuando iban simplemente a llevarle un papel por un recurso que él mismo promovió.

"Pero se hace la víctima señalando a otros candidatos (al priista Francisco Cienfuegos y al exalcalde Adrián de la Garza, candidato a gobernador del mismo partido), cuando quien lo denunció fui yo", dijo el abogado.

Rechazó que esté actuando en contra de Colosio para beneficiar al PRI, pues recordó que ha denunciado a políticos simuladores y corruptos de todos los partidos, principalmente priistas, ya que, en su perfil de Facebook tiene una foto suya junto a una manta que dice "Rodrigo Rata", refiriéndose al exgobernador Medina, que pisó la cárcel del Topo Chico.

Dijo que actuó porque está fastidiado de que haya ciudadanos de primera y de segunda, pues mientras a los verdaderos independientes se les ponen múltiples requisitos y por uno que incumplan no los dejan participar, mientras llega Colosio Riojas y les dice "a mí me tienen que dejar competir, si no voy a llorar".

No es justo, agregó, "se debe sentar un precedente para que la ley sea pareja, que no por tener un apellido mediático, se le permite una candidatura sin merecerla, si su padre no hizo por México, el hijo menos, sólo está viviendo del nombre del papá; su principal propuesta de campaña fue a Lomas Taurinas a decir que perdonaba a los asesinos de su padre".

Afirmó, "es un tipo que no tiene méritos, no cumple con los requisitos, que simula y miente; pertenece a una cúpula de juniors que piensa que todo les debemos en la vida, que nos están haciendo un favor al ser diputados, senadores o alcaldes".

Señaló que es falso que Colosio Riojas sea antisistema, como se quiere presentar, cuando toda su vida ha vivido del sistema, y pruebas de ello que su despacho depende de dar asesorías a políticos de todo signo ideológico.

Finalmente pidió a los ciudadanos que vean el tema con objetividad, que no caigan en la manipulación emocional, pues dijo, Colosio "es gente que vive en condiciones de bonanza, de privilegio, revisen que ya como diputado le vendía asesorías de su despacho a otras bancadas, en un claro conflicto de interés, eso lo denuncié, pero lo protegieron demás, no hay tal oposición de MC, el PRI y el Pan lo protegieron, son de los mismos".