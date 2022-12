Comienza sesión en Senado para votar Plan B e reforma electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- Pasado el mediodía de este miércoles inició la sesión en el Senado para votar el plan B de la reforma electoral.

El grupo parlamentario de Morena presentará al menos 18 reservas a los dictámenes de la reforma a leyes secundarias en materia electoral.

Al término de una larga reunión que sostuvo la bancada a puerta cerrada, previa a la sesión del pleno donde se discutirá y votará el llamado plan B, fuentes de la fracción parlamentaria señalaron que no hay unanimidad en el grupo, ya que mientras algunos legisladores están por avalar los dictámenes tal como se aprobaron en comisiones, otros pugnan por hacerle cambios.

---Morenistas podrían votar en contra

Las fuentes revelaron que en la reunión previa de los morenistas hubo quienes incluso advirtieron que votarían en contra en caso de que no se acepten algunas modificaciones, pues la reforma que aprobó la Cámara de Diputados "está mal hecha".

En contraste, los senadores del ala dura, que encabeza César Cravioto, pidió a la bancada votar en favor de los dictámenes tal como se presentan ante el pleno.

"No olviden que somos legisladores de la 4T y tenemos que respaldar a nuestro presidente. Hay que aprobar la reforma y que después la Suprema Corte de Justicia diga si es o no constitucional", expresaron senadores de la corriente radical.

Mientras tanto, la oposición adelantó que presentará cientos de reservas a los dictámenes. Tan solo la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) anunció que tiene previstas alrededor de un centenar de reservas.