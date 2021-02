Comisión de Energía avala iniciativa de reforma eléctrica de AMLO

Con el voto a favor de Morena y del Partido del Trabajo (PT) y después de un debate de más de cinco horas, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que modifica la Ley de la Industria Eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relegar a los particulares en la producción eléctrica.

Después de que este dictamen obtuvo el voto mayoritario de Morena y PT, con 22 a favor y 10 en contra, se determinó que todas las reservas a este dictamen se presenten en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes 23 de febrero.

En este debate, el diputado Carol Antonio Altamirano de Morena señaló que lo que se busca es rescatar la soberanía energética del país y así no depender de los vaivenes de los mercados de energía. "Con esta iniciativa no desaparece la participación privada, pero ahora se ajustará a una realidad en la que no tendrá manera de pasar costos indirectos a la sociedad y si usa la red pública, deberá pagar lo correspondiente".

En tanto, el diputado Hernán Salinas Wolberg (PAN) enfatizó que este dictamen "tendrá efectos, desde nuestra óptica, no solamente devastadores para el presente de nuestro país, sino para el futuro de sus generaciones". Precisó que se debate "una contra-reforma en el sector energético, específicamente en el tema de la industria eléctrica, que pone en riesgo la viabilidad del crecimiento económico y que el país pueda producir la energía que se necesita".

El diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, presentó un voto particular, donde se recuperan las opiniones de expertos en materia energética, jurídica y social, las cuales advierten que esta iniciativa preferente viola distintos artículos de la Constitución. Indicó que, además, se integran las observaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, ya que a pesar de ser turnada a esta instancia legislativa no forma parte de los elementos a considerar en este dictamen.

Del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña dijo que es una discusión sobre el rumbo que debe tomar el país de su soberanía energética. Refirió que la Comisión Federal de Electricidad fue creada sin fines de lucro para darle un servicio al pueblo de México y las empresas extranjeras vienen a lucrar. "Lo que estamos discutiendo es que dejemos de subsanar a las empresas extranjeras, lo que estamos discutiendo es que ganemos en soberanía energética".

En tanto, por el PVEM, la diputada Zulma Espinoza Mata, mencionó que su fracción política coincide con la iniciativa presentada por el Ejecutivo en la necesidad de fortalecer a la CFE para garantizar la confiabilidad y la calidad del sistema, no obstante, añadió que esto no puede hacerse en detrimento del impulso de las energías limpias, ya que son fundamentales en la mitigación del cambio climático. Ante ello manifestó que su voto sería en contra del dictamen.