Comisión de Hacienda aprueba la Miscelánea Fiscal; propone tasa única para ISR

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos 2021. El proyecto pasó a la Mesa Directiva del Congreso para la discusión de lo particular y turnarla este mismo día al Senado de la República. Entre las modificaciones los Diputados propusieron cambiar las tasas de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre las plataformas digitales.

Con 18 votos a favor y 12 en contra el proyecto, los Diputados aprobaron el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del ISR, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Código Fiscal de la Federación.

El proyecto inicial de la Secretaría de Hacienda contemplaba medidas polémicas como la utilización de fotos y videos en las visitas domiciliarias del Servicio e Administración Tributaria (SAT), así como el bloqueo de plataformas digitales.

La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) no fue modificado debido a que sólo contemplaba los cambios a la cuota complementaria del tributo por gasolinas, pero que fue declinada el lunes durante una reunión entre Hacienda y Diputados.

Sobre las obligaciones fiscales de plataformas como Amazon, Uber, Mercado Libre, Netflix, entre otras, la comisión presidida por la Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Patricia Terrazas, propuso una tasa de retención única por cada actividad económica de cada empresa, lo que significa un cambio a la normatividad vigente que varía a partir de los ingresos del trabajador.

"De esta manera, cualquiera que sea la cuantía de los ingresos percibidos sería aplicable una sola tasa de retención, en función a la actividad empresarial para la que fue calculada", destacó la comisión en el documento turnado a la Mesa Directiva.

La idea de los Diputados es dotar al esquema de la facilidad que lo caracterizó desde su origen para que plataformas cumplan con su obligación tributaria de retención del ISR y "que respondan a las exigencias que este modelo de negocio tiene en cuanto a las devoluciones y cancelaciones".

La propuesta es una tasa de retención del ISR por servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes de 2.8 por ciento; de hospedaje, del 5 por ciento; por la enajenación de bienes y prestación de servicios, de 2.4 por ciento.

DEBATEN USO DE FOTOGRAFÍAS

Algunos legisladores se dijeron preocupados ante la propuesta de que elementos del SAT puedan utilizar teléfonos celulares para grabar video y tomar fotografías en visitas domiciliarias a contribuyentes. Ante las constantes interrupciones de la sesión que arrancó hacia las 9:35 horas, la presidenta de la Comisión decretó un receso a propuesta de los diputados Carol Altamirano y Arturo Pérez.

La propuesta que generó revuelo es una reforma al artículo 44 del Código Fiscal de la Federación que propone que el SAT pueda hacer uso de herramientas tecnológicas, incluidas cámaras y celulares, para grabar a contribuyentes durante las visitas.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias matutinas, descartó que el SAT grabe a contribuyentes porque, afirmó, su gobierno ya acabó con el espionaje. "Nosotros no espiamos a nadie, somos respetuosos de las libertades y no vamos nosotros ninguna actividad ilegal", señaló López Obrador el 10 de septiembre.

El primer mandatario dijo ese día que si esa propuesta se incluía en la Miscelánea Fiscal se tenía que explicar el propósito: "no hace falta espiar en las casas, si nada más es cosa de estar pendientes para que los privilegiados los que tenían ´agarradas´ e influencias que no pagaban impuestos. Hay toda una pirámide, hay la pirámide población y en la base desgraciadamente están los pobres, que son millones me refiero a la composición población en México y hasta mero arriba, en la cúpula están los que tienen más ingresos. Sucedió que los de arriba de la pirámide no pagaban impuestos".

Con información de Economía Hoy