Comités anticorrupción piden investigar a Adán Augusto por posibles irregularidades

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- Integrantes de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), llamaron a las autoridades a verificar las denuncias sobre posibles incongruencias patrimoniales y fiscales, así como eventuales conflictos de interés del senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado.

En el comunicado, los integrantes de estos órganos de control ciudadano enfatizaron que este pronunciamiento no prejuzga la situación del legislador, sino que busca constatar que existen señalamientos que requieren una investigación oficial, transparente y documentada.

Señalaron que, dada la relevancia de la investidura legislativa, es indispensable garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Piden a instituciones verificar denuncias contra Adán Augusto

Hicieron un llamado a diversas instituciones para que se realice la verificación de las denuncias:

· A la Mesa Directiva del Senado de la República para garantizar que la Cámara Alta no sea usada como escudo para evadir responsabilidades y facilitar aclaraciones públicas.

· Al Órgano Interno de Control del Senado para revisar declaraciones patrimoniales, de intereses y constancias fiscales conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

· Al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a fin de verificar la consistencia fiscal de la información y determinar lo que corresponda legalmente.

· A la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el ente de fiscalización del estado de Tabasco, para revisar contrataciones y flujos vinculados al periodo señalado y dar a conocer sus hallazgos.

· A la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Fiscalía General de la República (FGR), con la finalidad de evaluar la apertura o continuación de indagatorias sobre operaciones inusuales y judicializar en caso de ser necesario, con estricto apego a derecho.

· Y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para coadyuvar con mecanismos de coordinación interinstitucional para esclarecer la situación.

El pronunciamiento resalta que nadie está por encima de la ley y que el fuero parlamentario no debe confundirse con impunidad.

Señala que la vía institucional correcta es investigar, verificar y comunicar los resultados con base en evidencias, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.

Asimismo, los comités confiaron en que las autoridades actuarán con rigor técnico, transparencia y oportunidad, y esperan que el propio senador aporte la información necesaria para disipar dudas y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Con este posicionamiento se busca garantizar que se esclarezcan los señalamientos de manera objetiva y refuerza la responsabilidad cívica de los órganos anticorrupción en la supervisión de funcionarios públicos.

Este pronunciamiento fue suscrito por Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del SNA; Laura Elisa Morales Villagrán, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla; Guadalupe Cecilia Huchin Mora, integrante del Comité de Participación Ciudadana, Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, y Keops Gibrán Torres Hernández, consejero de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de Durango.