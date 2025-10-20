Guillermo Ochoa, el portero más goleado en Chipre

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La aventura de Guillermo Ochoa por el balompié de Chipre no ha iniciado de la mejor manera, al ser uno de los porteros más goleados de la Cyprus League, un torneo en el que no ha encontrado la fórmula para mantener su meta en cero.

El exjugador del América y ahora gran estrella del AEL Limassol, quien se incorporó al club con la intención de dar seguridad a la posición y seguir en actividad para alcanzar la Copa del Mundo de 2026, ha recibido en cuatro juegos como titular 12 goles, el registro más negativo de la liga.

La cifra, que le ha generado una enorme cantidad de críticas y presión al mexicano, ha aumentado al ver al club por debajo del rendimiento esperado, al instalarse en el décimo sitio con apenas siete puntos de 21 posibles.

En lo que va de la campaña, el equipo de Guillermo Ochoa ha recibido un total de 16 goles, es decir, la gran mayoría bajo la responsabilidad del arquero del Tricolor, quien con 40 años espera el voto de confianza para jugar el torneo de la FIFA.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con todo eso en contra, el experimentado arquero apunta a seguir firme en el cuadro titular, listo para enfrentar el siguiente fin de semana al Krasava Ypsonas, un rival cercano y al que requiere vencer para no dejar escapar más unidades.

Aquí está el desglose de los partidos:

1. Debut: Derrota 5-0 ante Omonia Nicosia

2. Segundo partido: Derrota 2-0 ante Akritas Chlorakas

3. Tercer partido: Victoria 4-1 ante Anorthosis, pero recibió 1 gol

4. Cuarto partido: Derrota 4-0 ante Aris Limassol