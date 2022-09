Cómo atender quemaduras paso a paso

A-AA+

Las celebraciones por el 15 de septiembre suelen venir acompañadas por diversas tradiciones, algunas más deseables que otras.

Es por ello que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México pidió a la población que evite detonar cohetes u otras formas de pirotecnia durante las fiestas patrias, ya que estos pueden molestar y causar accidentes a personas o animales, e incluso contribuir a una contingencia ambiental.

"Evitemos molestias a terceros y a nuestros compañeros lomitos; no deterioremos la calidad del aire", se lee en una publicación en Twitter de la Consejería. "No hay necesidad de detonar cohetes".

De igual modo, la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la capital resaltó que este acto, de no contar con permiso de las autoridades, se contrapone a la Ley de Cultura Cívica. Más precisamente, en el artículo 28° de dicha ley se establece como infracción contra la seguridad ciudadana "detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos sin permiso de la autoridad competente".

Además, dicha infracción es acreedora a una multa de entre 21 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En 2022, esto equivaldría a una suma de entre 2,020 y 2,886 pesos mexicanos.?¿Cómo denunciar la detonación no autorizada de cohetes o juegos pirotécnicos en la Ciudad de México?

Si sabes de alguien que incurra en esta actividad durante los festejos patrios, puedes reportarlo a través de la aplicación para dispositivos inteligentes "Mi policía", la cual está disponible en la App Store y en Google Play.

También puedes dirigirte a la Unidad de Contacto del Secretario, ya sea mediante vía telefónica al 55-5208-9898 o a a través de sus redes sociales (@UCS_GCDMX).

¿Qué hacer en caso de quemaduras?

Por último, cabe recordar las recomendaciones de Protección Civil en caso de sufrir una quemadura por pirotecnia.

1) "Actuar inmediatamente en caso de que se produzca una quemadura".

2) "Se aconseja lavar la zona quemada con agua limpia y fría, sin jabón; no colocar grasas, pomadas, aceites, dentífricos, polvos, cremas o soluciones de ningún tipo".

3) "Llevar de inmediato a la persona accidentada al centro de salud más cercano, y no intentar despegar de la herida restos de tela o lana que pudieran estar adheridos a la quemadura, debido a que esto sólo aumenta el dolor y puede originar cicatrices deformadoras".

4) "Si la ropa se prendió con el fuego, hay que evitar que el afectado corra, y proceder a apagar las llamas con una frazada, manta o tela gruesa, haciendo rodar al damnificado por el suelo".