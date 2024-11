Diputada del PRI compara a Piedra con Marilyn Cote por carta apócrifa

Tras ser reelecta para encabezar su segundo periodo frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra fue comparada con el personaje del momento: Marilyn Cote.

En la sesión del martes en el Senado, donde se votó para elegir a la titular de este organismo, la senadora del PRI, Claudia Anaya, comparó a Rosario Piedra con Marilyn Cote, quien ha sido señalada por ocupar el cargo de psiquiatra, sin tener una cédula profesional que avale sus estudios en el área.

En días pasado, el tema sobre la reelección de Rosario Piedra Ibarra fue controversial porque hubo señalamientos, tanto de la oposición como de legisladores de Morena, sobre el perfil de la activista y actual titular de la CNDH, pues revelaron que fue una de las candidatas al cargo peor evaluadas de la terna.

Por ello, ayer fue un día caótico para los senadores, pues Morena en algún momento estuvo divido por esta elección, pero luego consensuaron y establecieron que votarían para que Rosario Piedra fuera reelecta.

En su participación, la senadora Claudia Anaya argumentó sobre su posicionamiento en contra de esta elección y comparó a la activista con la pseudosiquiatra, pues se reveló que la titular de la CNDH presentó ante el Senado de la República cartas apócrifas de respaldo para que se registrara como candidata a reelegirse al frente de la CNDH.

"¿Saben de qué me acordé? De la doctora Marilyn Coto, fíjense que encontrar usurpación de identidad es más frecuente de lo que imaginamos. Imagínense a una persona que se dice ser defensora de los derechos humanos, pero que no lo es; una persona que es capaz de tomar cartas apócrifas y meterlas en su expediente para decir que el pueblo la apoya; una persona que es capaz de decir que ha protegido y que ha visto por los derechos de este país, pero en realidad se olvidó de su historia y de su trayectoria", expresó.

----La carta apócrifa de Rosario Piedra Ibarra

El pasado 6 de noviembre se dio a conocer que el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, denunció que Rosario Piedra Ibarra presentó ante el Senado de la República un documento falso con la supuesta firma del prelado como parte de las cartas de respaldo para que se registrara como candidata a reelegirse al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

"Quiero denunciar que ese papel membretado donde se utiliza mi nombre, además de ser un diseño malo y obscuro, no existe en mi oficina particular.

"Que las palabras que ahí se expresan, además de estar mal escritas, ni son mías, ni obedecen mi pensamiento, ni reflejan mi ideología. Nunca lo redacté.

"Pido una disculpa por tan burda burla a mi persona, a María del Rosario Piedra Ibarra y a las autoridades. Me deslindo de todo lo que ahí se menciona. No voy a pronunciarme respecto a la titularidad de la CNDH, puesto y trabajo que considero sumamente respetable.

Por su parte, Rosario Piedra reconoció la falsedad del documento, pero negó alguna responsabilidad y aseguró que utilizó dicha carta sin ninguna malicia o mala fe, pues no se dio cuenta de que se trataba de un escrito apócrifo.

"Estoy tomando conocimiento del deslinde que hace Mons. Raúl Vera López, Obispo Emérito de Saltillo, de una carta fechada el pasado 30 de octubre de 2024, en la que se expresa apoyo a mi aspiración de ser presidenta de la CNDH.

"Lamento profundamente estos hechos, y simplemente puedo decir que recibí la carta de adhesión, como recibí muchas otras, y la transmití sin malicia ni mala fe a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado de la República, en el entendido de que era real y atendiendo a los requisitos que se expresaban en la Convocatoria respecto a este tipo de expresiones", mencionó Piedra Ibarra.

----¿Quién es Marilyn Cote?

En redes sociales se viralizó el polémico caso de Marilyn Cote, una supuesta doctora de Puebla que promocionaba servicios de psiquiatría en México y Estados Unidos, que además presumía tener un doctorado en neurociencias expedido por la Universidad de Harvard.

En su página web, la especialista se describe como "Egresada del Centro de Desórdenes Mentales de la Universidad de Oslo", además de contar con premios internacionales en psicodiagnóstico, aunque no existen registros de que las instituciones hayan reconocido su labor.

Asimismo, Cote aseguraba en sus anuncios curar la depresión en 8 días, además de recetar a sus pacientes medicamento controlado y poner en riesgo su salud ante los efectos adversos de una medicación que no necesitaban.