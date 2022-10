Comuneros piden indemnización a AMLO por ampliación de autopista

A-AA+

Los comuneros de Tepoztlán se manifestaron durante la inauguración que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la ampliación a cuatro carriles de la autopista La Pera-Cuautla.

El titular del Ejecutivo agradeció a los habitantes de Tepoztlan, "porque gracias a ustedes se pudo terminar esta obra", a pesar de los amparos y demandas, aseguró que se dialogó y se llegó a acuerdos para concluirla.

"Vamos a cumplir con todos los compromisos, yo soy aval de esos acuerdos, para que se cumplan, porque todavía me falta para concluir con mi mandato, como dos años", refirió.

Por su parte, los comuneros, al grito de "representación comunal, legítima y legal" y "no al peaje", exigieron el pago de una indemnización por el terreno utilizado en la autopista, a los gobiernos federal y de Morelos, por aproximadamente 100 millones de pesos, "para un bien de la comunidad".

"Queremos que nos paguen lo correspondiente al uso que hicieron de nuestro terreno por lo de la ampliación de la autopista, tenemos varios amparos y denuncias que hicimos, pero nunca nadie nos hizo caso, porque nos dijeron que ser comunero reconocido no vale, no sirve", explicó Agustina Ramírez Castañeda, comunera reconocida.

También piden que se corrija "toda la cuestión agraria, que existe un mal aquí, en Tepoztlán, en toda la comunidad tepozteca, estamos muy mal, y él en la mañanera nos prometió que iba a revisar toda esa situación", señaló.

Refirió que el presidente les prometió que mañana serán atendidos; "ya nos va a resolver, mañana nos va a atender junto con nuestro presidente municipal, y esperamos ser bien escuchados, tenemos más de 10 años luchando por corregir la cuestión agraria".

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que aún no terminan los trabajos en la ampliación a la autopista La Pera-Cuautla, pero decidió inaugurarla para que se agilice el trabajo.

"Les acepté a sabiendas de que todavía falta, porque si no vengo, no le meten más, ya saben ustedes, ahorita todavía están pintando, pero va a continuar", explicó a los asistentes al corte de listón, entre quienes se encontraba el gobernador Cuauhtémoc Blanco.