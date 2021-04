Comunidad mazateca de Oaxaca enfrenta brote de chagas

Desde 2018, Mazatlán Villa de Flores, una comunidad mazateca de la región Cañada de Oaxaca, enfrenta el brote de un padecimiento que pone en riesgo la vida de decenas de su pobladores, quienes no tienen acceso al tratamiento adecuado para combatirlo.

Se trata del mal de chagas, también conocido como "enfermedad de los pobres", pues se da en zonas rurales, un padecimiento infeccioso ocasionado por un parásito encontrado en las heces de la vinchuca, chinche común en lugares cálidos.

La enfermedad puede ser moderada o duradera y puede causar inflamación y fiebre. Si no se trata, en su etapa grave hay posibilidades de ocasionar deficiencias cardiacas e incluso muerte súbita.

Según el sector Salud, este mal se presenta en zonas donde viven insectos triatominos que transmiten el parásito trypanosoma cruzi, como América del Sur, América Central y México. En 2009, Médicos Sin Fronteras, tras detectar casos en diversas comunidades, determinó que Oaxaca es un lugar endémico para esta enfermedad.

La historia de cómo se detectó un brote de chagas en esta comunidad mazateca la cuenta Frida Romay, abogada que impulsa la iniciativa Oaxaca libre de chagas, quien explica que, en 2018, investigadores de la Universidad de la Cañada realizaron pruebas para identificar anticuerpos de esta enfermedad, y como resultado se detectó una veintena de casos.

Los contagios sucedieron debido a la llamada "chinche besucona", que se aloja en techos y paredes de los hogares, que en Mazatlán Villa de Flores son de adobe, espacios idóneos para que el insecto prolifere. La enfermedad se contagia cuando su orina o heces tienen contacto con la piel, agua o alimentos.

Debido a que esta chinche es muy pequeña, los pobladores no notan el momento del contagio de esta enfermedad, mientras que los pacientes no pueden iniciar el tratamiento hasta que tengan un diagnóstico del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemlógicos (InDRE).

Sólo con dicho diagnóstico, las personas serían canalizadas al centro de salud que les corresponde, para poder acceder a los medicamentos, que solamente están disponibles en el sector Salud público, pues no se venden de manera particular.

Investigadores encontraron que niños, adultos y adultos mayores eran parte de la población afectada por la enfermedad y dedujeron que había más casos. Según los últimos datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), en 2019 se detectaron 92 casos en la entidad.

Diseñan estrategia informativa

Tras los hallazgos de los investigadores, la comunidad mazateca comenzó a organizarse a través de la radio comunitaria Nahndiá, encabezada por Melquiades Rosas, quien, en coordinación con su equipo, buscó apoyo fuera de la población.

Gracias a este esfuerzo, en octubre de 2020 se conformó un equipo de médicos, ambientalistas, integrantes de la radio y la regidora de Salud de la comunidad, quienes están diseñando una estrategia multidisciplinaria a fin de llevar atención médica e información sobre la enfermedad de chagas.

Lo anterior es de vital importancia, explican los investigadores, pues los contagios pueden permanecer asintomáticos durante muchos años.

Un diagnóstico tardío puede ocasionar que los síntomas se confundan con los de otros padecimientos, por lo que muchas personas han fallecido sin confirmar la enfermedad.

Ante la falta de información, Oaxaca libre de chagas emprende una campaña en español y mazateco para que los habitantes sepan qué es y cómo puede prevenirse el padecimiento. Además de una estrategia jurídica para, mediante oficios, pedir que la Jurisdicción Sanitaria solicite al laboratorio de salud pública que realice pruebas en Mazatlán Villa de Flores.

De no tener respuesta, explica la abogada Frida Romay, se contempla un amparo individual y uno colectivo para que se garantice el derecho a la salud a la comunidad. También se planean talleres para elaborar un repelente a base de cal, para que la chinche transmisora no se aloje en los hogares.

Este 14 de abril, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Día Internacional de la Enfermedad de Chagas, se realizará un programa especial en la radio comunitaria. "Casi toda la comunidad, de 7:00 a 9:00, escucha la radio, por lo que consideramos que es una herramienta primordial en la campaña".

También organizarán un foro virtual con personas diagnosticadas a fin de trazar una estrategia común que garantice su derecho a la salud, en coordinación con la asociación Movimiento Compromiso Universitario por la Salud.

Después de esas actividades, dice Romay, se realizarán acciones permanentes en la población a fin de prevenir, atender y erradicar la enfermedad, con la coordinación de promotores de la salud de la misma comunidad, que contarán con información en español y mazateco.