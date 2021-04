Comunidad wixárika cancela elecciones en Jalisco

La comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, localizada en los municipios de Mezquiztic y Bolaños, al norte de Jalisco, decidió que nuevamente en su territorio no se realizará la jornada electoral del próximo 6 de junio.

Los inconformes argumentaron que ninguna autoridad estatal ni federal ha atendido sus demandas para la resolución del conflicto agrario que desde hace décadas sostienen con ganaderos de Huajimc, en el municipio de La Yesca, Nayarit.

Los wixaritari decidieron ratificar la postura que tomaron desde el 30 de abril de 2018, cuando decidieron impedir la realización del proceso electoral de ese año en su territorio, pues desde entonces hasta ahora nada ha cambiado para ellos.

Aunque los ganaderos nayaritas han perdido en tribunales el conflicto agrario y están obligados a regresar más de 10 mil hectáreas a los comuneros indígenas, la mayoría de las sentencias no se han logrado ejecutar por la resistencia violenta de los posesionarios contra el personal del Tribunal Agrario 56, de Tepic.

Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) han pedido la intervención de las autoridades federales en este caso, pues consideran alarmante el uso de la violencia ejercida por los ganaderos.

La posición de los ganaderos es dejar las tierras sólo si el gobierno federal les indemniza conforme a los avalúos ya realizados; en tanto, la comunidad indígena ha solicitado la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urnabo federal a través del programa de Conflictos Sociales en Medios Rurales.

En 2018, cuando la comunidad tomó la determinación de no permitir la realización del proceso electoral en su territorio, fueron 12 casillas las que no pudieron instalarse, seis de ellas en Mezquitic y otras seis en Bolaños.