Con frases emotivas enfermeras apoyan a personal médico

Juana y Laura, enfermeras de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Acapulco, escriben frases motivacionales en los empaques del Equipo de Protección Personal (EPP) que entregan a personal médico que atiende enfermos de Covid-19.

Se trata de motivarlos "con algún detalle positivo, bonito y con mucho cariño" para seguir otorgando el mejor servicio, indicó Juana Zúñiga Ruiz.

De esta forma, las enfermeras tratan de solidarizarse con sus compañeros que realizan actividades de riesgo en la atención de pacientes con Covid-19 y otras enfermedades respiratorias que son detectadas en esa unidad.

"Es una idea para apoyar a nuestros compañeros que entran a esa área; son siete meses con esta contingencia. Tratamos de hacer más ameno el tiempo que están laborando y por eso escribimos las frases para motivarlos y vencer el estrés", refirió la enfermera.

Juana y Laura, laboran en la Central de Equipo de Protección Personal e Insumos para la Salud (CEPPIS) de la UMF No. 26, donde llevan el control de todos los insumos que se les otorga diariamente a sus compañeros del Módulo de Enfermedades Respiratorias.

Con frases como: "Reconocer, es tan importante que se escribe al derecho y al revés", "Ya falta menos, tú puedes", "Gracias por dar todo tu esfuerzo", "Sigue esforzándote, estamos contigo", son algunos mensajes que se acompañan de dibujos llamativos.

Laura Bailón Palomares, explicó que considera que estos detalles alivian el estrés de médicos, personal de enfermería, de limpieza e higiene y las distintas áreas que participan en forma directa para atender la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

Destacó que en la actividad motivacional, participan más trabajadores de enfermería que conforman el CEPPIS.

Por último, pidieron a la población no bajar la guardia ante la pandemia que sigue activa, y reforzar las acciones que permitan cortar las cadenas de contagio al mantener la sana distancia, continuar con el uso obligatorio de cubrebocas, así como con la desinfección y lavado de manos frecuente.