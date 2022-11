Con lego explican subejercicio en presupuesto destinado a salud

A-AA+

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, subió a tribuna con bata de médico y estetoscopio, arropado por su bancada, y explicó con lego que solamente se han ejercido 50 mil millones de pesos (47%), de los 105 mil millones de pesos aprobados para los programas de atención a la salud, vacunación e IMSS-Bienestar.

"A septiembre se ha tenido un subejercicio de atención a la salud, de nueve mil millones de pesos, en vacunación, un subejercicio de nueve mil 126 millones de pesos, en IMSS-Bienestar un subejercicio de 3 mil 661 millones, en total 22 mil millones de pesos; es decir, de los 105 mil que teníamos, solamente se han ejercido 50 mil, el 47%", detalló al pleno.

Explicó que el Congreso aprobó 51 mil millones de pesos en diciembre del año pasado, para el programa de atención a la salud en los hospitales de alta especialidad, 30 mil millones para vacunación, y 23 mil millones para el IMSS-Bienestar, es decir, en total 105 mil millones de pesos; pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo un recorte en enero.

"Pero Hacienda en enero, le quita a la vacunación 16 mil millones de pesos, le quita la atención a la salud, para hospitales y medicamentos, 18 mil millones de pesos, y le quita al IMSS-Bienestar, cinco mil millones de pesos; es decir, le quitó de entrada 30 mil millones de pesos", refirió.

El diputado panista aseguró que su bancada proponer regresar el programa de Seguro Popular, para corregir el rumbo.

"¿Cómo no va a estar gastando la gente?, si no hay medicamentos. ¿Cómo no se van a estar muriendo más?, si no se está gastando el dinero que aquí se aprobó. ¡Qué poca manera, como dijera don Porfirio, qué manera de legislar!", finalizó.