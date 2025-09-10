Con nepotismo a la vista, Saúl Monreal insiste en suceder a su hermano

Aunque afirmó que aún es prematuro para hablar de candidaturas y alianzas rumbo a 2027, el senador Saúl Monreal Ávila enfatizó que su aspiración de gobernar Zacatecas sigue firme, siempre bajo los lineamientos de Morena.

En entrevista, aclaró que todavía falta tiempo para que los partidos que apoyan a la 4T definan posturas y se concreten alianzas, por lo que evitó adelantar si aceptaría una eventual candidatura por el Partido Verde.

El legislador recalcó que sus diferencias no son con su hermano, el gobernador David Monreal, sino con lo que llamó "grupos oscuros" al interior de Morena en Zacatecas, cuyos actos facciosos y sectarios —advirtió— podrían poner en riesgo la unidad.

Pidió que los procesos internos sean transparentes, equitativos e incluyentes, con el objetivo de fortalecer al movimiento y evitar fracturas.

"Tenemos que darle fortaleza al movimiento, no deseo que haya ruptura", expresó, al subrayar que la actuación del gobernador debe mantenerse al margen de la política interna del partido.

Monreal advirtió que el mandatario estatal no debe intervenir en la selección de candidatos, pues su función principal es la administración pública.

"Si las tiene metidas (las manos), que las saque, pero no creo. Él está trabajando en su gobierno", dijo.

Al ser cuestionado sobre la opinión de su hermano Ricardo Monreal, respondió:

"Que analice bien mi situación, la tengo muy analizada y la tengo muy estudiada".

