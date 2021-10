Con oración y cantos protestan contra la despenalización del aborto

CUERNAVACA, Mor., octubre 7 (EL UNIVERSAL).- Con una oración y cantos religiosos, los integrantes del Frente Nacional de la Familia demandaron a los diputados locales no legislar para la despenalización del aborto en Morelos, porque afirmaron que esa ley traerá más muertes de mujeres. En su manifestación en las puertas a la entrada del Congreso de Morelos hicieron un llamado a los legisladores para que trabajen en defensa de la vida y no a favor del aborto, y de ser necesario que la propuesta se aborde en un parlamento abierto para que tomen en cuenta la decisión de la ciudadanía.

En esta protesta, el médico ginecólogo José Manuel Madrazo Cabo señaló que la iniciativa de ley que presentaron colectivos ante el Congreso local, que busca reformar el Código Penal del Estado de Morelos para despenalizar el aborto como parte de un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, es una ley que trae más muertes por lo tanto es un error y una política fallida. Dijo que la reforma al Código Penal no es una ley a favor de la mujer sino todo lo contrario "es una ley de muerte que va a acarrear más muertes debido a que despenalizar el aborto no reduce la mortalidad de mujeres por esta causa, quizá se detengan pero también es probable que se incremente porque al ser legal más mujeres tomarán la decisión de interrumpir su embarazo".

"Decir que es una política que se va a implementar para defensa de las mujeres no es verdad, al contrario, va a favorecer que más mujeres mueran y que más mujeres aborten. No nos confundamos y defendamos la vida de la madre como la del bebé", expresó el especialista en bioética. A decir del médico ginecólogo es un error de la mujer pensar que por el hecho de que el bebé se desarrolla dentro de su vientre es una parte de su cuerpo y tiene el derecho a decidir, y en su opinión es lo equivalente a decir "tengo un tumor o un quiste y me lo voy a quitar".

El bebé, dijo, es una vida independiente que puede tener otro tipo de sangre. En este sentido pidió a los diputados locales una audiencia con el grupo que está a favor de la vida porque no se vale despenalizar el aborto sin haber escuchado y conocer los argumentos científicos que hay con relación a la interrupción del embarazo. En Morelos la iniciativa de ley para despenalizar el aborto fue presentada desde el pasado el 28 de septiembre del 2020 por parte de colectivos feministas junto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM).