Con pena acepto mi falta: Clara Luz Flores

Monterrey, NL.- El candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, difundió un video en el que se ve a la aspirante al mismo cargo por la coalición Juntos Haremos Historia, Clara Luz Flores Carrales, con Keith Raniere, líder de la secta Nxivm.

De acuerdo con el aspirante tricolor, el video evidencia la relación entre Flores Carrales y Raniere, quien ha sido sentenciado a 120 años de prisión en Estados Unidos por delitos sexuales y fraude.

Flores Carrales admitió su "error" al haberse reunido con Raniere, pero señaló que lo hizo antes de que se enterara de las mentiras y engaños del líder de la secta Nxivm.

En un mensaje, la abanderada de Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza dijo que ella no ha cometido ningún delito, a diferencia del priista y protegidos, y del exgobernador Rodrigo Medina, su familia y amigos, quienes se enriquecieron a costa del gobierno.

"Que quede claro, no tengo nada que ocultar, mi error fue participar en un curso de superación personal; con pena acepto mi falta, pero no cometí ningún delito, no le robé nada a nadie, las cosas como son", dijo Flores Carrales.

Horas antes, Adrián de la Garza señaló que, por ser de interés público, daría a conocer el video que recibió el pasado martes "de una víctima que pidió el anonimato".

El líder de Nxivm, recordó De la Garza, fue condenado a 120 años de prisión en EU por explotación sexual infantil, posesión de pornografía infantil, trata de mujeres con fines de explotación sexual, conspiración y fraude.

En el video, indicó De la Garza, se pone en evidencia la relación directa y personal entre Flores Carrales y Raniere, y expuso que dejaba a la opinión pública el juicio sobre el material.