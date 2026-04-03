Conapesca inicia veda y aprovechamiento en aguas marinas en 15 estados
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca establece veda en 15 estados para proteger especies marinas y de agua dulce.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) dio a conocer que en 15 entidades de México comienza el periodo de veda y de aprovechamiento en aguas marinas e interiores, durante el mes de abril.
Acciones de la autoridad
De acuerdo con dicha dependencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ambas medidas se derivan de la opinión del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) con la finalidad de cuidar recursos acuáticos.
Los estados donde empieza esta prohibición son:
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Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora: Liseta, hasta el próximo 30 de junio
Baja California Sur: Callo de hacha, en el área II del complejo lagunar Bahía Magdalena-Almejas hasta el próximo 31 de julio
Chihuahua: Bagre, en embalses hasta el próximo 25 de junio
Hidalgo y Querétaro: Lobina, en el embalse de la presa Zimapán, hasta el próximo 20 de junio.
Guanajuato, Hidalgo y Querétaro: Todas las especies de peces, en la Laguna de Yuriria y la presa Zimapán, de forma respectiva, del 21 de abril al 20 de junio.
Tabasco: Ostión, sistemas lagunarios estuarinos, hasta el 31 de mayo.
Detalles confirmados
Las entidades donde inician las capturas son:
Baja California y Baja California Sur: Almeja catarina, en aguas marinas hasta el próximo 14 de diciembre
Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán: Mero, en litorales hasta el próximo 31 de enero de 2027
Jalisco y Michoacán: Pescado blanco, en el Lago de Chapala hasta el próximo 31 de enero de 2027
Finalmente, Conapesca compartió la línea de teléfono 669 915 6913, disponible las 24 horas de los 365 días del año, con la finalidad de denunciar malas prácticas o pesca ilegal.
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