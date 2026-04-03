Conapesca inicia veda y aprovechamiento en aguas marinas en 15 estados

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) dio a conocer que en 15 entidades de México comienza el periodo de veda y de aprovechamiento en aguas marinas e interiores, durante el mes de abril.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con dicha dependencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ambas medidas se derivan de la opinión del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) con la finalidad de cuidar recursos acuáticos.

Los estados donde empieza esta prohibición son:

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Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora: Liseta, hasta el próximo 30 de junio

Baja California Sur: Callo de hacha, en el área II del complejo lagunar Bahía Magdalena-Almejas hasta el próximo 31 de julio

Chihuahua: Bagre, en embalses hasta el próximo 25 de junio

Hidalgo y Querétaro: Lobina, en el embalse de la presa Zimapán, hasta el próximo 20 de junio.

Guanajuato, Hidalgo y Querétaro: Todas las especies de peces, en la Laguna de Yuriria y la presa Zimapán, de forma respectiva, del 21 de abril al 20 de junio.

Tabasco: Ostión, sistemas lagunarios estuarinos, hasta el 31 de mayo.

Detalles confirmados

Las entidades donde inician las capturas son:

Baja California y Baja California Sur: Almeja catarina, en aguas marinas hasta el próximo 14 de diciembre

Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán: Mero, en litorales hasta el próximo 31 de enero de 2027

Jalisco y Michoacán: Pescado blanco, en el Lago de Chapala hasta el próximo 31 de enero de 2027

Finalmente, Conapesca compartió la línea de teléfono 669 915 6913, disponible las 24 horas de los 365 días del año, con la finalidad de denunciar malas prácticas o pesca ilegal.