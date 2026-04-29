Concierto 31 Minutos en CDMX: reservaciones en terrazas desde 600 pesos

Concierto gratuito de 31 Minutos para celebrar el Día del Niño y la Niña tendrá reservaciones en terrazas con vista al zócalo capitalino.

Terrazas y precios para el concierto 31 Minutos en CDMX

Las reservaciones para las terrazas con vistas al zócalo capitalino alcanzan hasta los 890 pesos por persona para disfrutar del concierto gratuito de 31 Minutos.

Diversos establecimientos ofrecen experiencias que incluyen menús especiales y buffets, todos con reservación previa obligatoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Opciones de acceso y menús en hoteles y restaurantes

En el Hotel Majestic, el acceso a su terraza para esa fecha tiene un costo de 800 pesos para adultos y 600 pesos para niños, con servicio tipo buffet; el ingreso está programado a partir de las 17:00 horas.

Por su parte, el Gran Hotel de la Ciudad de México ofrece acceso a su terraza por 890 pesos para adultos y 600 pesos para niños menores de 4 años; el horario de entrada es de 18:00 a 22:00 horas.

En el restaurante Cocina Central, el menú para adultos tiene un costo de 690 pesos, mientras que el infantil es gratuito, también con reservación obligatoria.