logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Fotogalería

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Concierto de Shakira no tiene costo para Gobierno de CDMX: Brugada

Grupo Modelo y Gobierno capitalino colaboran para ofrecer un evento sin costo para la ciudadanía.

Por El Universal

Febrero 20, 2026 02:39 p.m.
A
Concierto de Shakira no tiene costo para Gobierno de CDMX: Brugada

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- La cantante internacional

Shakira
se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


el 1 de marzo y el acceso será gratuito, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
"Amigas y amigos, tengo una gran noticia para esta ciudad. Shakira se presentará aquí en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo primero de marzo. Shakira es una extraordinaria artista latina que ha triunfado en el mundo y que aquí en México la queremos mucho", indicó.
Enfatizó que el conciertono tiene costo para el Gobierno de la Ciudad de México.
"Como siempre, el acceso a este gran concierto será gratuito y tendremos pantallas gigantes a lo largo del Zócalo, pasando por la Alameda y llegando hasta el Monumento a la Revolución", enfatizó la mandataria al señalar que este evento es gracias al apoyo de grupo Modelo.
Mientras que Daniel Cochenzo, presidente del Grupo Modelo, refirió que este evento es un regalo, "junto con el Gobierno de la Ciudad de México, queremos invitar a todos al gran concierto de Shakira en el corazón de esta gran ciudad".
"Shakira, bienvenida a la Ciudad de México, a este histórico Zócalo, escenario de las transformaciones de México y de grandes eventos artísticos como el que tendremos contigo. Shakira, estamos aquí queriéndote", indicó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concierto de Shakira no tiene costo para Gobierno de CDMX: Brugada
Concierto de Shakira no tiene costo para Gobierno de CDMX: Brugada

Concierto de Shakira no tiene costo para Gobierno de CDMX: Brugada

SLP

El Universal

Grupo Modelo y Gobierno capitalino colaboran para ofrecer un evento sin costo para la ciudadanía.

Sheinbaum reconoce rezago en identificación de restos
Sheinbaum reconoce rezago en identificación de restos

Sheinbaum reconoce rezago en identificación de restos

SLP

El Universal

Segob y Comisión Nacional de Búsqueda consolidan acciones con colectivos y familias

Cuaresma 2026; se prevé derrama económica superior a los 2 mmdp
Cuaresma 2026; se prevé derrama económica superior a los 2 mmdp

Cuaresma 2026; se prevé derrama económica superior a los 2 mmdp

SLP

El Universal

Más de 2 mil unidades económicas, principalmente restaurantes y pescaderías, se beneficiarán en la capital durante la Cuaresma.

OMA automatiza procesos con uso de datos biométricos
OMA automatiza procesos con uso de datos biométricos

OMA automatiza procesos con uso de datos biométricos

SLP

El Universal

La inversión de 16 mil millones de pesos busca preparar el aeropuerto para la Copa Mundial 2026.