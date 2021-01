Condecoraciones a médicos no salvan vidas; hay que protegerlos: PRD

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que las condecoraciones no salvan vidas a los médicos y personal hospitalario que está en la primera línea de fuego, por lo que urgieron al gobierno Federal a que los dote de los equipos de protección necesarios.

A través de la diputada Federal Mónica Almeida, el sol azteca considera que la mejor forma de galardonar al personal de la salud que se encuentra combatiendo la pandemia en la primera fila, es brindándoles el equipo necesario para evitar que se contagien, en lugar de discursos repetitivos por parte de los de directivos.

"Quizás valga la pena preguntarle al personal médico qué prefiere, si galardones por ser héroes o material para evitar contagios y seguir disfrutando en un futuro con sus familias, en mi opinión, otorgarles las condiciones laborales y el material necesario sería la mejor forma de reconocer su arduo trabajo", compartió.

Aseguró que el discurso manejado por diversos miembros del actual gobierno federal sobre los médicos y demás trabajadores de la salud, es que ellos son los héroes; sin embargo, este no cuadra, pues las palabras se traducen en falta de equipo, jornadas extenuantes y malos tratos, incluso buscando despedir de forma injustificada personal médico, como ya sucedió en algunos casos.

Asimismo, exige que las promesas realizadas por el Gobierno de la República se conviertan en realidad, por ello espera pronto que las autoridades federales expliquen porque a diez meses de iniciada la pandemia, existen médicos, enfermeras y personal de laboratorio, que no han recibido los bonos por arriesgar sus vidas en áreas que tratan el Covid-19 en México.

Por otro lado, la legisladora federal hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que revisen el caso de Belén Ramírez González, y otros similares al de ella, donde los directivos los acosan y buscan su despido por haber manifestado la falta de material que existe en el sistema salud y solicitar apoyarlos a combatir la pandemia.

"Cada día son más las voces que reclaman los tratos injustificados, acosos que reciben pese a arriesgar sus vidas en hospitales que tratan el Covid-19, es urgente que las autoridades revisen estos casos, para ponerles fin, esperamos dejen de ocultar este tipo de acciones, y además ya llegó el momento de hacer realidad las promesas de los bonos", indicó.

Agregó que de acuerdo con Amnistía Internacional, hasta septiembre de 2020 murieron cerca siete mil profesionales de la salud en todo el mundo. Al menos mil 320 de esos fallecimientos ocurrieron en México. Es decir, uno de cada cinco; horroroso primer lugar.