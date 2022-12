Condenan en redes declaración de AMLO sobre ataque a Ciro Gómez Leyva

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que el ataque armado contra el periodista Ciro Gómez Leyva haya sido para afectar a su gobierno y desestabilizar al país.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que si con el ataque al periodista el propósito era generar un conflicto mayor o desestabilizar al país, "también es un crimen".

"No es un asunto menor, quisieron asesinarlo, o intentaron hacerlo y si no fue así, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país, que eso también es un crimen.

Durante su conferencia calificó a los periodistas de "zopilotes" en la temporada de pandemia, por supuestamente "esperar a que los enfermos no tuviesen camas en los hospitales para poder hacer reportajes de la desgracia, del sufrimiento" dijo.

"Por eso, cuando plantean lo de Ciro de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya hecho fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto", expresó el mandatario.

Usuarios de redes sociales y periodistas condenaron los dichos del Presidente de México sobre el ataque armado contra Gómez Leyva.

"¿Autoatentado? ¿De verdad, presidente López Obrador? Así la narrativa desde su Palacio", expresó el periodista Joaquín López Dóriga.

"El presidente diciendo que no descarta un autoatentado de Ciro es escandaloso, vulgar y de una total falta de clase. Lo que votaron, pues", escribió el comediante Chumel Torres.

"¿Neta? Esto es una locura", expresó el periodista Ciro Di Costanzo.

Por su parte, el periodista Carlos Loret de Mola, en su programa "Así las cosas" expuso que le volvía a mandar su solidaridad a Ciro, por haber tenido que vivir aquél suceso y además tener que escuchar al Presidente.

"Al Presidente le funciona muy bien la intimidación contra los periodistas, sus palabras, lo que sus palabras generan, esta atmósfera de violencia, se hace la víctima. Esos balazos también son parte de la música del Presidente", declaró el columnista de El Gran Diario de México.