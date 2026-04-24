Condusef alerta de extrabajadores que ofrecen servicios de gestión

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (

) emitió una alerta dirigida a la población ante la detección de personas que, tras haber laborado en la institución, ofrecen supuestos servicios de gestión, asesoría o acompañamiento para realizar trámites o resolver asuntos relacionados con instituciones financieras.

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De acuerdo con el organismo, estos individuos utilizan su experiencia previa o conocimiento decomo argumento para ofrecer servicios que incluyen la atención de reclamaciones, seguimiento de casos o resolución de controversias. Sin embargo, lasubrayó que ningún extrabajador tiene facultades para intervenir en los procedimientos institucionales ni para influir en sus resultados.La Comisión recordó que todos los trámites, asesorías y servicios que brinda son completamente gratuitos, por lo que no se requiere intermediarios para acceder a ellos. Asimismo, enfatizó que la atención oficial se proporciona exclusivamente a través de susautorizados.En este sentido, la dependencia advirtió que, despacho externo o extrabajador puedede respuesta, resoluciones favorables o atención preferencial en los procesos que lleva a cabo la institución. Confiar en este tipo de ofrecimientos puede generar falsas expectativas y exponer a las personas a riesgos relacionados con el manejo de su información personal y financiera.Como parte de las recomendaciones, laindicó que los usuarios deben acudir directamente a lospara recibir orientación o presentar reclamaciones. También sugirió evitar compartir documentos personales o datos financieros con terceros, así como desconfiar de promesas de soluciones inmediatas o de supuestos contactos internos que aseguren resultados.Adicionalmente, el organismo exhortó a verificar que cualquier asesoría provenga dey arelacionadas con gestores o intermediarios que ofrezcan este tipo de servicios.La institución reiteró que la protección de los derechos financieros debe realizarse de manera directa,, y a través de mecanismos formales que garanticen la seguridad de la información y la transparencia en los procesos.Laseñaló quey utilizar exclusivamente loses la principal medida para evitar posibles abusos o confusiones en la atención de trámites financieros.