Condusef alerta de extrabajadores que ofrecen servicios de gestión
La Comisión recuerda que todos los trámites financieros son gratuitos y sin intermediarios.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ) emitió una alerta dirigida a la población ante la detección de personas que, tras haber laborado en la institución, ofrecen supuestos servicios de gestión, asesoría o acompañamiento para realizar trámites o resolver asuntos relacionados con instituciones financieras.
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De acuerdo con el organismo, estos individuos utilizan su experiencia previa o conocimiento de procesos internos como argumento para ofrecer servicios que incluyen la atención de reclamaciones, seguimiento de casos o resolución de controversias. Sin embargo, la Condusef subrayó que ningún extrabajador tiene facultades para intervenir en los procedimientos institucionales ni para influir en sus resultados.
La Comisión recordó que todos los trámites, asesorías y servicios que brinda son completamente gratuitos, por lo que no se requiere intermediarios para acceder a ellos. Asimismo, enfatizó que la atención oficial se proporciona exclusivamente a través de sus canales institucionales autorizados.
En este sentido, la dependencia advirtió que ningún particular, despacho externo o extrabajador puede garantizar tiempos de respuesta, resoluciones favorables o atención preferencial en los procesos que lleva a cabo la institución. Confiar en este tipo de ofrecimientos puede generar falsas expectativas y exponer a las personas a riesgos relacionados con el manejo de su información personal y financiera.
Como parte de las recomendaciones, la Condusef indicó que los usuarios deben acudir directamente a los canales oficiales para recibir orientación o presentar reclamaciones. También sugirió evitar compartir documentos personales o datos financieros con terceros, así como desconfiar de promesas de soluciones inmediatas o de supuestos contactos internos que aseguren resultados.
Adicionalmente, el organismo exhortó a verificar que cualquier asesoría provenga de personal autorizado y a reportar irregularidades relacionadas con gestores o intermediarios que ofrezcan este tipo de servicios.
La institución reiteró que la protección de los derechos financieros debe realizarse de manera directa, sin intermediarios, y a través de mecanismos formales que garanticen la seguridad de la información y la transparencia en los procesos.
La Condusef señaló que mantenerse informado y utilizar exclusivamente los canales oficiales es la principal medida para evitar posibles abusos o confusiones en la atención de trámites financieros.
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