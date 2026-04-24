logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Fotogalería

¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Condusef alerta de extrabajadores que ofrecen servicios de gestión

La Comisión recuerda que todos los trámites financieros son gratuitos y sin intermediarios.

Por El Universal

Abril 24, 2026 02:16 p.m.
A
Condusef alerta de extrabajadores que ofrecen servicios de gestión

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (

Condusef
) emitió una alerta dirigida a la población ante la detección de personas que, tras haber laborado en la institución, ofrecen supuestos servicios de gestión, asesoría o acompañamiento para realizar trámites o resolver asuntos relacionados con instituciones financieras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con el organismo, estos individuos utilizan su experiencia previa o conocimiento de procesos internos como argumento para ofrecer servicios que incluyen la atención de reclamaciones, seguimiento de casos o resolución de controversias. Sin embargo, la Condusef subrayó que ningún extrabajador tiene facultades para intervenir en los procedimientos institucionales ni para influir en sus resultados.
La Comisión recordó que todos los trámites, asesorías y servicios que brinda son completamente gratuitos, por lo que no se requiere intermediarios para acceder a ellos. Asimismo, enfatizó que la atención oficial se proporciona exclusivamente a través de sus canales institucionales autorizados.
En este sentido, la dependencia advirtió que ningún particular, despacho externo o extrabajador puede garantizar tiempos de respuesta, resoluciones favorables o atención preferencial en los procesos que lleva a cabo la institución. Confiar en este tipo de ofrecimientos puede generar falsas expectativas y exponer a las personas a riesgos relacionados con el manejo de su información personal y financiera.
Como parte de las recomendaciones, la Condusef indicó que los usuarios deben acudir directamente a los canales oficiales para recibir orientación o presentar reclamaciones. También sugirió evitar compartir documentos personales o datos financieros con terceros, así como desconfiar de promesas de soluciones inmediatas o de supuestos contactos internos que aseguren resultados.
Adicionalmente, el organismo exhortó a verificar que cualquier asesoría provenga de personal autorizado y a reportar irregularidades relacionadas con gestores o intermediarios que ofrezcan este tipo de servicios.
La institución reiteró que la protección de los derechos financieros debe realizarse de manera directa, sin intermediarios, y a través de mecanismos formales que garanticen la seguridad de la información y la transparencia en los procesos.
La Condusef señaló que mantenerse informado y utilizar exclusivamente los canales oficiales es la principal medida para evitar posibles abusos o confusiones en la atención de trámites financieros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Condusef alerta de extrabajadores que ofrecen servicios de gestión
Condusef alerta de extrabajadores que ofrecen servicios de gestión

Condusef alerta de extrabajadores que ofrecen servicios de gestión

SLP

El Universal

La Comisión recuerda que todos los trámites financieros son gratuitos y sin intermediarios.

Aseguran narcolaboratorio con 404 tambos de químicos en NL
Aseguran narcolaboratorio con 404 tambos de químicos en NL

Aseguran "narcolaboratorio" con 404 tambos de químicos en NL

SLP

El Universal

El operativo contó con apoyo de varias corporaciones federales y estatales para asegurar la bodega.

Mazatlán recibe más de 9 mil turistas en cruceros en tres días
Mazatlán recibe más de 9 mil turistas en cruceros en tres días

Mazatlán recibe más de 9 mil turistas en cruceros en tres días

SLP

El Universal

Entre el 20 y 23 de abril, Mazatlán recibió tres cruceros con más de 9 mil turistas internacionales.

Claudia Sheinbaum anuncia informe sobre reformas legislativas
Claudia Sheinbaum anuncia informe sobre reformas legislativas

Claudia Sheinbaum anuncia informe sobre reformas legislativas

SLP

El Universal

Entre las reformas destacan anticorrupción, laboral, energética y protección contra violencia de género.