Confirma Sandoval ataque a fuerzas armadas con drones

Varios grupos de la delincuencia organizada, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), están utilizando drones con explosivos contra las fuerzas de seguridad en Jalisco, Guanajuato y Michoacán, afirmó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.

El general de División afirmó que los casos registrados son de preocupación, pero hasta el momento los cárteles no han sido efectivos en sus objetivos como quisieran.

"No han tenido efectividad, porque no pueden cargar cantidades que sean de tal manera dañinas para el personal o para una instalación", indicó.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, Sandoval González dijo que sólo dos elementos de la Policía Michoacán resultaron heridos por el empleo de drones con explosivos por integrantes del CJNG en el municipio de Aguililla, en la región de la Tierra Caliente michoacana.

Al cuestionarle si ha perdido el Estado de Derecho en Aguililla, por la disputa entre grupos criminales, el mando militar respondió que tienen tropas pendientes en la zona y que analizan desplegar elementos del Ejército, Guardia Nacional y de la Policía Michoacán entre los límites de Jalisco y Michoacán.

"La población pide que apoyemos con algunos otros servicios en determinadas áreas que a la población le interesa que haya gente que les garantice la seguridad por esos accesos, principalmente lo que es al estado de Jalisco, ya estamos atendiendo esa petición y vamos a analizar para hacer una fuerza constituida con Ejército, Guardia Nacional el gobierno del estado", añadió.