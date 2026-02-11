Confirman 10 casos de sarampión en Oaxaca; solo uno activo

OAXACA, Oax., febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El

informó que en el estado únicamente se han confirmado

, de los cuales sólo uno se encuentra activo y los nueve restantes fueron atendidos en diferentes unidades médicas sin presentar complicaciones.Mediante un, aseguró que el brote de esta enfermedad se encuentra controlada en laocupa laa nivel nacional de casos confirmados de sarampión gracias a la, actividades de cerco epidemiológico y de vacunación realizados", apuntó el gobierno del estado.Hasta el momento, según datos de los Servicios de Salud de(SSO), se tiene un avance deldeen sarampión con la primera dosis a los 6 meses de edad; el 92 por ciento con la segunda dosis a los 18 meses, y el 99 por ciento a los 6 años, lo que constituye la mejor prevención.Y aseguró que los centros de salud y unidades médicas cuentan coninstalados en espacios de mayor concentración de personas en lay la, como parques públicos, centros comerciales y mercados, y en la Central de Abasto.Elllamó a madres y padres de familia, así como personas cuidadoras, a revisar la, particularmente de la niñez y personas mayores; y acudir a los puntos habilitados en caso de detectar esquemas incompletos, "ya que esta es lapara prevenir el sarampión y evitar brotes en la comunidad".