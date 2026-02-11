Confirman 10 casos de sarampión en Oaxaca; solo uno activo
El gobierno de Oaxaca reporta un total de 10 casos confirmados de sarampión, con solo un caso activo en la entidad.
OAXACA, Oax., febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Elgobierno de Oaxaca informó que en el estado únicamente se han confirmado 10 casos de sarampión
, de los cuales sólo uno se encuentra activo y los nueve restantes fueron atendidos en diferentes unidades médicas sin presentar complicaciones.
Mediante un comunicado, aseguró que el brote de esta enfermedad se encuentra controlada en la entidad.
"Oaxaca ocupa la posición número 23 a nivel nacional de casos confirmados de sarampión gracias a la respuesta rápida, actividades de cerco epidemiológico y de vacunación realizados", apuntó el gobierno del estado.
Hasta el momento, según datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), se tiene un avance del 81 por ciento de cobertura de inmunización en sarampión con la primera dosis a los 6 meses de edad; el 92 por ciento con la segunda dosis a los 18 meses, y el 99 por ciento a los 6 años, lo que constituye la mejor prevención.
Y aseguró que los centros de salud y unidades médicas cuentan con 10 puntos de vacunación instalados en espacios de mayor concentración de personas en la capital del estado y la Zona Metropolitana, como parques públicos, centros comerciales y mercados, y en la Central de Abasto.
El gobierno de Oaxaca llamó a madres y padres de familia, así como personas cuidadoras, a revisar la cartilla nacional de vacunación, particularmente de la niñez y personas mayores; y acudir a los puntos habilitados en caso de detectar esquemas incompletos, "ya que esta es la medida más efectiva para prevenir el sarampión y evitar brotes en la comunidad".
